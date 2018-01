‘Ñoño’ Elías, en el ventilador del exgobernador Alejandro Lyons

El cuestionado senador Bernardo Miguel el ‘Ñoño’ Elías, preso por el escándalo de Odebrecht, tendrá que enfrentar un nuevo capítulo judicial: el del saqueo al departamento de Córdoba.

Su propio cuñado, el exgobernador Alejandro Lyons, será testigo de cargo. A eso se comprometió con la Fiscalía en medio de la negociación por la que pagará cinco años y dos meses de cárcel por uno de los escándalos de corrupción más grandes de los últimos tiempos.



En una extensa entrevista con W Radio desde Estados Unidos, Lyons confirmó que aunque aún no ha hablado puntualmente del hermano de su esposa, está a la espera de que lo cite la justicia, en este caso la Corte Suprema. Además, aseguró que a pesar del vínculo familiar, las relaciones entre ambos no han sido buenas.



“Me siento muy avergonzado. Deseo colaborar con el país para poder desmantelar estas organizaciones delincuenciales”, dijo.



El exmandatario reveló algunos de los hechos que ha declarado ante la Fiscalía sobre la corrupción en las altas cortes, el mismo ente investigador y la política local y nacional de la que fue testigo y protagonista de primer orden.



Lyons llegó a la gobernación en las elecciones del 2011 gracias al apoyo de la poderosa llave entre el ‘Ñoño’ y Musa Besaile. Los dos y algunos de sus herederos están hoy en la mira de la justicia por la confesión del hombre responsable de un saqueo al erario cordobés que habría superado los 70.000 millones de pesos.



Lyons, quien el año pasado se convirtió en el testigo estrella de la corrupción en la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, confirmó que las grabaciones de sus conversaciones con el exfiscal Luis Gustavo Moreno, realizadas por la DEA en Miami, fueron coordinadas desde Colombia por el despacho del fiscal general, Néstor Humberto Martínez.



Esas grabaciones pusieron a rodar la bola de nieve que tiene a Moreno con un pie en Estados Unidos (que lo pide para ser juzgado por pedir sobornos), preso al expresidente de la Corte Suprema Francisco Javier Ricaurte y procesados al también expresidente de esa corporación Leonidas Bustos y al actual magistrado Gustavo Malo Fernández.



El exgobernador defendió a su padre, Eugenio Lyons, quien hace tres semanas fue capturado como supuesto testaferro de los bienes adquiridos con la plata del saqueo a Córdoba. Afirmó que ha cumplido a cabalidad con el acuerdo que hizo con la Fiscalía para ser testigo y habló de una supuesta confusión del ente investigador en la identificación de los bienes que se comprometió a entregar para reparar sus actos.

Salpica al actual gobernador

En su entrevista con W Radio insistió en sus declaraciones contra su sucesor, Edwin Besaile, hermano del capturado senador Musa Besaile: “Yo le entregué dinero a Edwin Besaile, se lo relaté a la Fiscalía desde septiembre del año anterior. Entregué soportes que respaldan el dinero que él recibió”.



Aseguró que el actual gobernador de Córdoba supuestamente está pagando a testigos para que declaren en su contra: “Han presentado anónimos. Ha habido retaliaciones en mi contra. A muchas personas de poder les incomodan mis declaraciones”, aseguró el polémico exmandatario.



La Contraloría y la Procuraduría investigan a Besaile por escándalos que venían de la administración anterior, como el del ‘cartel de la hemofilia’. La Fiscalía también lo tiene en la mira por el saqueo al departamento.



El exgobernador aseguró que altos directivos de su partido, ‘la U’, estuvieron en una de sus casas en el 2014 pidiéndole apoyo para la reelección del presidente Juan Manuel Santos, al igual que Roberto Prieto, gerente de la campaña. “Son elecciones donde no hubo ningún tipo de acuerdo espurio. Son temas por los que me han indagado y no puedo ofrecer más elementos”, dijo.



Lyons negó haber llamado a mandatarios de Córdoba en los últimos días para buscar apoyo para su prima Sara Piedrahíta Lyons para la Cámara.



