Exgobernador de Arauca Julio Acosta Bernal vuelve a prisión

El polémico exgobernador de Arauca Julio Enrique Acosta Bernal fue recapturado este viernes luego de ser condenado a 80 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia por un caso de corrupción en la construcción del parque histórico y ecoturístico Los Libertadores, en el municipio de Tame.

Acosta fue encontrado responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por el contrato, que fue celebrado el 25 de abril del 2016 entre Acosta y Eco-Parque por un valor de 3.807 millones de pesos.

En el caso se denunciaba que la fuente de financiación del proyecto provenía de los recursos de regalías y no correspondía a la destinación determinada en el artículos 361 de la Constitución Política y la Ley 756 de 2002 para ese rubro. Además, según el expediente, fue celebrado sin la preexistencia de planos arquitectónicos, constructivos, estructurales ni plan de manejo ambiental.



“En la ejecución hubo incumplimiento de las obligaciones del contratista y mal manejo del anticipo; sin embargo, la administración no hizo nada para asegurar la entrega de las obras, dar por terminado el contrato o declarar su caducidad; por el contrario, dio lugar a la suspensión de este, suscripción de prórrogas y adición de recursos”, indicó la Fiscalía.



En julio pasado, la Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad del exgobernador por vencimiento de términos en un proceso en su contra por el homicidio del exregistrador Juan Alejandro Plazas Lomónaco, el 10 de julio de 2003, y concierto para delinquir.



Al estudiar su caso, la Corte Suprema aseguró que la “limitación de la duración de la detención es materialización del derecho humano de toda persona detenida a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”. En la decisión se le prohibió salir del país y se le impuso una caución, la cual ya fue pagada por el exgobernador, por 34,5 millones de pesos.



Acosta, quien estuvo más de seis años preso, fue condenado en primera instancia a 28 años de prisión por homicidio agravado, pero esa sentencia fue anulada porque la tomó un juez que no era competente para juzgar a un aforado, ya que ese caso debía ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia.



Según testimonios de los exparamilitares Ferney Alvarado Pulgarín, alias Cúcuta, y Miguel Ángel Mejía Múnera, alias el Mellizo, el exgobernador Acosta consideraba a Plazas un obstáculo para llegar a la Gobernación, por lo cual supuestamente determinó el homicidio. Además, los exparamilitares lo señalaron de haber tenido vínculos con el bloque Vencedores de Arauca.



JUSTICIA