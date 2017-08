Alejandro Lyons logró principio de oportunidad a cambio de beneficio

El exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus logró un principio de oportunidad con la Fiscalía a cambio de colaboración con la justicia. El acuerdo consiste en que Lyons deberá devolver la plata que se robó del departamento de Córdoba, así como los bienes que adquirió con esos dineros.



De acuerdo con la Fiscalía, el monto que tendrá que devolver es superior a los cinco mil millones de pesos.



Además, Lyons se comprometió a delatar a quienes hayan participado de las irregularidades por las que es procesado. Razón por la que será llamado como testigo en casos como el de la Corte Suprema.

Con este principio de oportunidad algunos de los cargos que hay en contra del exgobernador serán precluidos. No obstante, el político, a quien se le señala de al menos 20 casos de delitos contra la administración pública, deberá pagar cárcel.



Uno de los casos por los que es procesado Lyons es el llamado ‘cartel de la hemofilia’ en Córdoba. El detrimento fue de más de 50.000 millones de pesos por los cobros que hicieron supuestas IPS que trataban a falsos enfermos de hemofilia.



En una auditoría de la Contraloría del año pasado, se encontró que por casi tres años la gobernación de Lyons pagó esa millonaria cifra a centros médicos que suministraban supuestas medicinas a supuestos pacientes con hemofilia que en realidad no existían.



En julio del año pasado también se conoció otro escándalo por los manejos de los dineros de la salud en Córdoba, también durante la administración de Lyons. Al menos 10.000 millones de pesos que su administración pagó a cuatro instituciones médicas por supuestos tratamientos para niños con síndrome de Down o autismo, se habrían perdido.



La Contraloría evidenció que estas IPS recibieron millonarios recursos por recobros de servicios que no cubre el Plan Obligatorio de Salud (POS), y por supuestos tratamientos de neurodesarrollo para niños con síndrome de Down o autismo que, en la mitad de los casos, no se practicaron.



Además, el exfiscal Gustavo Moreno, preso en La Picota, ofreció frenar dos casos contra exgobernador Lyons, filtrándole información y declaraciones juramentadas de los testigos en su contra para que preparara su defensa. Así mismo, según la Fiscalía Moreno le exigió dinero a Lyons a cambio de ayudarlo.



La imputación dice que Moreno le pidió a Lyons 40.000 dólares de los cuales entregó 10.000 en una entrega que había sido coordinada con la DEA y que terminó con la captura del exfiscal. El exgobernador estará en Estados Unidos entre tanto testifica en ese país contra el exfiscal Gustavo Moreno.



