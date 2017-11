Fiscalía confirma amenaza contra Gustavo Moreno

12 de noviembre 2017 , 11:01 a.m.

A través de un mensaje de WhatsApp, el despacho del fiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez recibió una información que prendió las alarmas sobre la seguridad del exfiscal Luis Gustavo Moreno, testigo estrella del más grande escándalo de corrupción en la justicia colombiana: el ‘cartel de la toga’.

Según la comunicación, Juan Carlos Rodríguez, oficial retirado del Ejército, conocido con el alias de Zeus, tiene información clave sobre el plan contra Moreno. Además, en el escrito se hace mención del caso de Santiago Uribe y se señalan supuestas irregularidades de un coronel del Ejército.

EL TIEMPO acaba de confirmar con la Fiscalía que alias Zeus y el propio Gustavo Moreno ya confirmaron las amenazas. De hecho, se acaban de pedir las cámaras de seguridad de la guarnición militar donde se encuentra Moreno, para certificar que, en efecto, el capitán José Ignacio Mira, alias Gafas, ingresó sin autorización a la celda de Moreno y lo conminó a dejar de hablar de algunos de los procesados, entre ellos, dos senadores, magistrados y un mandatario local.



En este momento, la Fiscalía despliega un plan para trasladar a Moreno de manera urgente, pero este se niega a ir al búnker porque alega que el edifico aun está bajo influencia de un exfuncionario cercano a uno de los senadores procesados y que allí lo podrían asesinar. También se estableció que la defensa de Moreno fue quien reveló su principio de oportunidad para proteger la seguridad del exfiscal anticorrupción.



Este es el texto que le llegó al Fiscal y que está bajo investigación:



A LA OPINIÓN PÚBLICA:



JUAN CARLOS RODRÍGUEZ AGUDELO, conocido como (Zeus) oficial retirado del ejército, privado de la libertad por acusaciones relacionadas con delitos vinculados de forma directa con el conflicto armado en el Centro de Reclusión Militar de la Escuela de Artillería, cantón sur de Bogotá, denuncia:



1.- Que he sido trasladado de forma arbitraria del Centro de Reclusión Militar de la Escuela de Artillería en Bogotá D. C., al Centro de Reclusión Militar de la Base Militar de Apiay en el Departamento del Meta, en un prolongado acto de persecución y maltrato, como consecuencia de:



1.1.- Sucesivas denuncias relacionadas con delitos de peculado y diferentes irregularidades a nivel nacional en los CRM, cometidas por el CR. (XXX) Director de los CRM del Ejército; el trato denigrante y violatorio de los derechos humanos de los militares detenidos, contrariando las políticas del Comandante del Ejército Gral. Mejía.



1.2.- Una vez que se supo, en Junio de 2017, que sería testigo en el caso que se sigue en contra de Santiago Uribe Vélez y en el caso que se sigue contra altos funcionarios del Estado que estuvieron vinculados con el extraditado narcotraficante Diego León Montoya a. Don Diego.



1.3.- Cuando se denunció, ante funcionarios del CTI de la Corte Suprema de Justicia, la presencia del Capitán Mira, ex empleado de Wilber Alirio Varela Fajardo a. jabón, los hermanos Calle Serna a. comba y de los rastrojos, en la sede del CRM de la Escuela de Artillería, donde amenazó a Gustavo Moreno, como enviado por Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.



2.- Que temo por mi vida, mi integridad personal y la seguridad de mi familia y que hago personalmente responsable de cualquier daño o afectación, a mi, a mi familia o a mi equipo de la defensa; al Cr. Orlando Peña y al Capitán Mira, quienes fueron compañeros de curso.





