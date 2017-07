Fiscalía rechazó preacuerdo ofrecido por Luis Gustavo Moreno

El magistrado Adolfo Pareja, del Tribunal Superior de Bogotá, presidirá la audiencia de imputación de cargos del exfiscal Luis Gustavo Moreno Rivera.



El procedimiento legal está programado para este viernes a las 8 de la mañana, en la sala uno del alto tribunal.



“Por ahora, está firme la decisión de que Moreno aceptará el cargo de concusión. La máxima pena para esa conducta es de 15 años, pero, de entrada, se le rebajaría la mitad por reconocer el delito”, confirmó el penalista Francisco Bernate, defensor del exfiscal.

El exjefe de la Unidad Anticorrupción aceptará haberse reunido con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para exigirle un millón de dólares a cambio de información reservada sobre los procesos que se le siguen por corrupción.



No obstante, EL TIEMPO estableció que, a principios de la semana, Moreno le hizo saber a la Fiscalía que estaba interesado en llegar a un principio de oportunidad o preacuerdo para obtener beneficios. Pero recibió un no rotundo sin que se le preguntara siquiera de qué temas o de qué personas quiere hablar.

¿Qué sigue?

Ahora se espera que en la audiencia no se le imponga medida de aseguramiento, ya que sobre él pesa una orden de captura con fines de extradición expedida por la Corte del Distrito sur de Florida, estado en donde fue grabado por la DEA recibiendo parte del soborno.



La carencia de medida impedirá que el taxímetro de rebajas por trabajo y estudio empiece a marcar a favor del exfuncionario.



Su defensa calcula que la solicitud formal de extradición tardará al menos dos meses. Y entre 9 y hasta 15 meses en cumplir los trámites para que se haga efectiva, aunque Moreno no va a interponer ningún recurso.



Por otra parte, no se descarta que la Fiscalía le abra nuevos procesos relacionados con las denuncias que están llegando y los hallazgos del propio ente acusador. Se lo señala de frenar investigaciones en Cauca, La Guajira y Córdoba. Además, de haber manipulado expedientes de sus clientes cuando litigaba.



No obstante, ninguno de estos casos frenaría su envío a Estados Unidos, donde lo espera una pena de hasta 20 años por conspiración para lavado de activos.



Allí es poco probable que Moreno logre una rebaja sustancial, a no ser que entregue información valiosa para ese país.

La negociación de Lyons

Esto significa que tendría que señalar a congresistas en ejercicio o a funcionarios o exfuncionarios de alto nivel.



Se cree que la ruta de esa delación la podría trazar Lyons, quien se convertirá en testigo de cargo contra Moreno y su exsocio, el abogado Leonardo Pinilla, alias el Porcino.



Tal como le reveló EL TIEMPO, el reputado abogado Darío Bazzani fue el contacto de Lyons con la DEA. Y el penalista se está ocupando, además, de una negociación con la Fiscalía de Colombia.

“Lyons no está procesado en Estados Unidos. Allá es una víctima de un delito. Él tiene la categoría de testigo, les explicó Bazzani a reporteros de este diario.

A su vez, la imputación de cargos contra el ‘Porcino’ quedó aplazada para el 26 de julio. Este sacó del caso a su abogado, Ernesto Santos. Y luego alegó que no tenía defensa.



Y aunque Moreno asistirá a la audiencia vía teleconferencia, aduciendo razones de seguridad, pidió que se le llevara un traje formal a La Picota para no aparecer con las sudaderas que le llevó su esposa, Carolina Rico Rodríguez.



UNIDAD INVESTIGATIVAu.investigativa@eltiempo.com