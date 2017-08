Exdirectivos de Reficar y CBI no aceptaron cargos

Los cinco exdirectivos de la refinería de Cartagena (Reficar) y los dos extranjeros miembros de la firma CB&I a la que estuvieron vinculados en el 2010, se declararon inocentes de los cargos que les imputó la Fiscalía por presuntas irregularidades en las obras de modernización de la refinería.

Después de tres aplazamientos, la Fiscalía logró esta semana cumplir el trámite de imputación de cargos por el supuesto desfalco de 610.000 millones de pesos durante las obras.



Por los hechos tendrán que responder Orlando Cabrales Martínez, presidente de Reficar 2009-2012; Reyes Reynoso Yánez, presidente de Reficar 2012-2016; Felipe Laverde Concha, vicepresidente jurídico de Reficar; Pedro Alfonso Rosales Navarro, vicepresidente ejecutivo del Downstream Ecopetrol 2008; Carlos Alberto Lloreda, revisor fiscal de Reficar; Philip Kent Asherman, representante legal CB&I 2010, y Massoud Deidehban, director de proyectos y representante legal CB&I 2009.



El ente acusador ha dicho que en Reficar hubo una celebración indebida de contratos, porque se adoptó el contrato en una modalidad contractual de costo reembolsable y no de llave en mano como inicialmente se había contemplado.



“Reficar fue en contravía de esa planeación de políticas públicas aplicando la modalidad dicha, donde los riesgos no los asumía el contratista bajo la modalidad llave en mano, sino que ahora estarían bajo la responsabilidad de Reficar”, dijo el fiscal durante la diligencia.



“Los administradores Reyes Reinoso, Felipe Laverde y otro servidor, desde su rol funcional, le entregaron la chequera de Reficar a CBI, para que este dispusiera como quisiera el dinero de los colombianos”, dijo el fiscal.



Reficar pagó por trabajadores que nunca ingresaron a la refinería. Además canceló el uso de una maquinaria que estuvo meses fuera de servicio. Esto contó a la Fiscalía Carlos Herrera uno de los testigos claves del proceso y quien era encargado de revisar y avalar las facturas. Su testimonio lo dio a conocer hoy la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos.



Funcionarios de esta empresa hacían efectivas las facturas de supuestos viajes de los que nunca presentaron ningún tipo de soportes, tales como pagos de impuestos, o una copia del pasabordo.



"Se incluyeron gastos que fueron más allá de los gastos de licor y servicios de spa, por 60.000 dólares. El dinero fue girado a nombre de un reconocido hotel de Cartagena", dijo el fiscal del caso.



Agregó que para muchos este gasto podría parecer intrascendente, tratándose de un millonario contrato, "pero es que estos excesos fueron pagados con dineros de todos los colombianos".



Indicó el fiscal que se presentó un hecho en particular relacionado con la sobrefacturación y es que llegaron a cobrar hasta tres veces la construcción de una viga de cemento.



"Contrataron a una empresa para la construcción de la viga, señor juez, con el diseño qué les entregó CBI y y estando en pie llegan a la conclusión de qué estaba mal construida. La demolieron y volvieron a subcontratar, pero la Fiscalía determinó que en las tres ocasiones firmó el mismo contratista", precisó al fiscal.



Herrera también le dijo la Fiscalía que el señor Reyes Reynoso llegó autorizar que las horas de trabajo no se controlaran con reloj, sin embargo facturaban extensas horas extras.



Las facturas que eran rechazadas eran nuevamente presentadas y por último validadas con un costo superior.



JUSTICIA