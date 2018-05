Exasesora de congresista Cabello declara en su contra

Luisa Puerto, ex mano derecha de la representante a la cámara por Bogotá Tatiana Cabello, inició un proceso de colaboración con la Fiscalía para conseguir beneficios judiciales a cambio de declarar contra su exjefa en el Congreso.



EL TIEMPO estableció, con fuentes cercanas al proceso, que Puerto busca un principio de oportunidad de la Fiscalía General con el que espera no ser procesada penalmente en la investigación por la supuesta exigencia de dinero a una de sus compañeras de trabajo en el Congreso.

La investigación se inició por la denuncia de Lina García, quien tenía también un contrato en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la representante Cabello.



Según la denunciante, Luisa Puerto, muy cercana a la representante Cabello, le exigió parte de su sueldo para continuar en el cargo. La denunciante afirmó que le hizo un par de consignaciones por 670.000 pesos a Puerto, quien le manifestó que el dinero supuestamente era para la congresista.



Por esos hechos, el partido Centro Democrático suspendió a Cabello en noviembre del año pasado.

Ahora Puerto, en una reciente declaración que duró dos horas en la Corte suprema de Justicia, dijo que hizo las exigencias de dinero por instrucciones de su jefa, la representante Tatiana Cabello.



De manera paralela, espera que la Fiscalía le apruebe un principio de oportunidad para no ser procesada por el delito de concusión. En su matriz de colaboración se compromete a declarar contra la congresista.

Fuentes cercanas al caso señalaron que el principio de oportunidad ya se discutió con el fiscal del caso, quien lo envió a un comité encargado de tramitar ese tipo de beneficios y que de ser avalado en esa instancia pasaría al despacho del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, para una última revisión.



El abogado Iván Cancino, quien representa a Cabello, afirmó que la congresista siempre ha estado dispuesta a dar las explicaciones del caso y que de hecho, pidió a la Corte Suprema ser escuchada en versión libre.



“Tenemos todas las evidencias, pruebas documentales y testimoniales que demuestran que la representante Cabello no cometió ningún delito, que nunca hizo exigencia a ningún integrante de su equipo de trabajo”, indicó Cancino, consultado por este diario. Añadió que la Corte ya ha avanzado en un proceso de recolección de evidencias y de citación a testigos que “están demostrando que no hubo ninguna irregularidad y que los hechos denunciados no corresponden a la verdad”.



La congresista enfrenta una indagación preliminar paralela por supuestamente entorpecer el trámite de un proyecto de ley. La iniciativa buscaba permitir a las IPS realizar las pruebas sicotécnicas que debían cumplir los vigilantes para ejercer esa actividad.



La congresista ha insistido en que sus actuaciones han sido transparentes y en su momento expidió un comunicado en el que señalaba que desde la asignación de la ponencia de esa iniciativa hasta su renuncia a esta, pasaron 90 días, de los cuales 34 fueron de receso legislativo y otros 15 correspondieron a una incapacidad médica tras la cual declinó a ser ponente de cuatro proyectos para evitar dilaciones.



JUSTICIA