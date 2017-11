Exabogada de Musa Besaile admite y explica visitas a Gustavo Moreno

Jessica Núñez González, hasta agosto pasado apoderada del senador Musa Besaile, admitió que visitó a Gustavo Moreno en la guarnición en donde está recluido por ser testigo del ‘cartel de la toga’. Pero negó que, como lo señala Moreno y la Fiscalía, le hubiera dicho que no hablara de Besaile, preso dentro del escándalo.

“No es cierto que hubiera solicitado ‘frenar testimonio’ alguno y menos en contra del senador Besaile, quien es absolutamente ajeno a las visitas particulares que le realicé a Moreno en las fechas indicadas”: 23 y 24 de octubre, dice en carta enviada a EL TIEMPO, firmada a su nombre, pero sin cédula ni tarjeta profesional.



Agrega que entró de manera particular, presentó permiso y obtuvo autorización: “De las razones, motivos y temas tratados, son del orden estrictamente personal y de ello puedo demostrar ante las autoridades soportes y pruebas (chats), que no estaban dirigidas a frenar testimonios en contra de persona alguna”.



Además, dice que Moreno será denunciado penalmente por los señalamientos y que en su momento revelará situaciones que presenció en las visitas y que demostrarán la falsedad de las acusaciones.



La defensa de Moreno confirmó las presiones que habría recibido del capitán (r.) Ignacio Mira para no hablar de Juan Carlos Abadía y del senador Álvaro Ashton. Y dijo que Moreno nunca autorizó sus visitas.

UNIDAD INVESTIGATIVA

