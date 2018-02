En diciembre, correo advirtió sobre fallas en control a vuelos chárter

Central Chárter S. A. sabía desde diciembre que tenía un grave boquete en el manejo del equipaje de sus clientes VIP, cinco de los cuales sacaron hace 10 días media tonelada de coca por su hangar. La alerta vino del comandante de un jet privado que quedó sorprendido porque los tres sujetos que llevó hasta Londres, el 10 de diciembre pasado, sacaron 12 pesadas maletas sin revisar.

La denuncia quedó consignada en un correo electrónico que la coordinadora del área comercial de Central Chárter le escribió a su jefa.



“El comandante manifestó su preocupación pues las maletas no fueron inspeccionadas por rayos X antes de subirlas al avión. Eran tres pasajeros con 12 maletas grandes muy pesadas y dos maletines adicionales de cabina”, expresó la coordinadora, que ya rindió declaración ante la Fiscalía el lunes.



En el documento, en poder de EL TIEMPO, reveló además que para demostrar la vulnerabilidad y ligereza con la que los FBO (operador de base fija) manejan los vuelos privados, el capitán se llevó los originales de los formatos de salida oficiales en los que la Dian, Migración Colombia y la Policía deben poner sus sellos y visto bueno.



Pero hay otros dos datos en el correo que inquietan aún más. El piloto que se quejó, de ciudadanía británica, aseguró que en Europa es obligatoria la inspección de maletas con rayos X antes de subirlas a los chárteres, por eso lo aterró que su avión, un Bombardier Global Express, no fuera objeto de inspección.



“No es la primera vez que miembros de la tripulación de aviones extranjeros se manifiestan al respecto”, aseguró en el correo la ejecutiva de Central Chárter. Y pidió que el video de ese vuelo fuera guardado en custodia “por si se presenta algún inconveniente al respecto”.



Agentes federales le dijeron a EL TIEMPO que este tipo de ‘narcojets’ están saliendo por Cartagena, Pereira, Cali y Rionegro. Algunos de ellos han sido detectados en labores de inteligencia conjuntas con la Policía Antinarcóticos.



EL TIEMPO estableció que, en 2017, se registraron 4.500 vuelos de este tipo en todo el país, y de ellos 2000 salieron de Bogotá. Un 30 por ciento del total fueron revisados por hombres de la Policía Antinarcóticos.



Lo que llama la atención del caso de Bogotá es que la fecha del correo con la alerta coincide con la primera visita de tres de los cinco capturados por el ‘narcojet’: el albañil Martin Neil, el chef italiano Alessandro Iembo y el español Víctor Franco Lorenzo. Y el avión del capitán que puso la queja es un modelo idéntico al que llevó la media tonelada de coca; ambos tienen matrícula austriaca.

¿Quién vigila?

Fabio Humar, el apoderado de Central Chárter, le aseguró a EL TIEMPO que tras recibir el correo, la empresa tomó la decisión de comprar rayos X por un monto de 50.000 dólares.



“Las máquinas ya vienen en camino desde Estados Unidos. Pero queremos insistir en que, por protocolos internacionales y nacionales, a los privados no les corresponde requisar las maletas”, explicó el penalista.



Sin embargo, voceros de la empresa, que se declara víctima, admitieron que el episodio de la media tonelada de coca “refleja la vulnerabilidad de los FBO a nivel nacional e internacional”.



Además, que ya se acordó con las autoridades que de ahora en adelante todos los vuelos chárter internacionales saldrán del aeropuerto El Dorado luego de inspección de la Policía Antinarcóticos.



Pero es logísticamente imposible revisar todos los equipajes de los vuelos privados si se tiene en cuenta que solo Central Chárter atendió el año pasado más de 600 chárteres, de los cuales la mitad fueron internacionales.



La suma se eleva a 4.500 si se tiene en cuenta que ese mismo servicio lo operan otras siete empresas en todo el país. La Aerocivil, la autoridad aeronáutica, no tiene sin embargo esos datos consolidados.



“Cada aeropuerto maneja esa información por su lado”, explicaron voceros de la entidad.



Opaín, concesionario de El Dorado, aseguró que no le corresponde el control de narcóticos y, en general, la seguridad, controles y mecanismos de prevención y detección de los mismos, “competencia exclusiva de la Policía Antinarcóticos”. Pero dice que colabora con las autoridades que confluyen en el puerto aéreo.



La Procuraduría ya abrió investigación para saber si policías estuvieron involucrados, al menos por omisión, en el ‘narcojet’.

EE. UU. rastrea otros ‘narcojet’

Agentes federales de Estados Unidos tienen evidencia de que hace una semana, desde Cartagena, salió otro ‘narcojet’ rumbo a Europa. De hecho, tienen evidencia de que el mismo modus operandi se está usando en los aeropuertos de Cali, Rionegro y Pereira.



Además de Europa, las aeronaves están llegando y saliendo de México repletas de coca sin que pasen los controles. Asimismo, recordaron que hace menos de tres meses cayó otro avión, en Francia, lleno del alcaloide y que sus compradores son mafiosos italianos y de otras nacionalidades, como alemanes, españoles, albanos y rusos.



