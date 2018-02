Las cinco evidencias contra los tres presuntos asesinos de Andrea

La familia de María Andrea Cabrera, muerta hace 18 días por una mezcla fulminante de éxtasis y licor, se jugó este miércoles su carta más importante, con la que intentan demostrar que la joven fue asesinada.

El abogado de la familia, Jaime Granados, radicó un escrito de 15 páginas ante el despacho de la fiscal del caso, Jenny Falla, con testimonios de familiares y allegados a María Andrea que contienen datos inéditos sobre lo ocurrido en el palco VIP del amanecedero Mint Social Club, la madrugada del 4 de febrero. Además, revelan antecedentes claves.



Por ejemplo, uno de los testigos, cuyo nombre se protege por solicitud de la defensa, aseguró que los amigos de la joven ya habían sido señalados por un hombre de un bar de suministrarles a las mujeres una droga conocida como 2CB, que es de difícil detección.



También dijo que en el grupo se aseguraba que Mauricio Ladino tenía antecedentes.

“Es una persona de más de 35 años. He escuchado que estuvo preso en España por narcotráfico, que gasta mucho dinero en rumba (4 o 5 millones de pesos) y le gusta la rumba pesada (consumo de sustancias)”, se lee en el escrito que radicó Granados.

Fiesta en el LIT

En este también se anexa una declaración según la cual Jaime Esparza, amigo de María Andrea, intentó tener relaciones con ella, pero la joven lo rechazó por ser el mejor amigo de su exnovio Felipe Vega, quien los había presentado en una finca en Cota, Cundinamarca.



Otro testimonio relata que, hace tres años, en un sitio llamado LIT, Vega le celebró el cumpleaños a María Andrea, y ese día se registró un episodio extraño.



“Yo me senté en el sofá y empecé a observar a los amigos de Felipe, y noté rara la conducta con las botellas de licor; no podría asegurar que les echaran algo, ya que ellos (Jaime Esparza y los amigos de él) se estaban riendo, batiendo las botellas, volteándose, y ahí perdí de vista la botella (SIC). Así que me acerqué a Andrea y le dije: Ten cuidado con esos tragos que a mí me parece que le echaron algo. Ellos repartían el trago y dejaron la botella una mesa", se lee en el testimonio.



Y las acompañantes de María Andrea la noche en la que murió coinciden en que Esparza, Ladino y Miguel Flórez eran quienes administraban el aguardiente que bebieron María Carolina Daza y María Andrea. Y que ambas dieron positivo en los exámenes de detección de metanfetaminas.



Sobre el audio que Esparza aportó, en el que se escucha a Lina León decir que ya tiene las pepas, el escrito enfatiza en que ella no podía siquiera tomar trago porque hacía 15 días le habían practicado una cirugía.



Basado en esos testimonios, Granados le pidió a la fiscal del caso que convoque de inmediato a una audiencia de imputación de cargos a Ladino, Esparza y Flórez por el delito de homicidio.



La defensa de los tres jóvenes ha rechazado cualquier responsabilidad y asegura que es falso que les hubieran alterado el trago a las jóvenes o que tuvieran antecedentes. La Fiscalía, que ya ha hecho su propia investigación, se alista a anunciar decisiones.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempó.com

@Uinvestigativa