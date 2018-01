Evidencias claves de ‘cartel de sida’ fueron vendidas para reciclaje

A las 7 de la mañana del sábado 23 de diciembre fueron extraídos 60 bultos con papelería de facturación de recobros al sistema de salud de las instalaciones de la Caja de Compensación de Córdoba (Comfacor), documentos que, de acuerdo con las autoridades, contienen evidencias de la existencia de los carteles de la salud del departamento y en particular del desfalco en tratamientos de VIH que nunca se dieron.



Así lo denunció el viceprocurador Juan Carlos Cortés, que instaló el miércoles pasado al grupo élite de procuradores e investigadores que se tomaron la Gobernación de Córdoba para revisar todos los procesos contractuales de esa corporación.

Una fuente del Ministerio Público indicó que parte de la papelería se recuperó, por cuenta del rastreo que hicieron la autoridades a las personas contratadas para deshacerse de los documentos y que quedaron registradas en un video. Parte de los papeles fueron encontrados en una empresa de reciclaje en Montería. Las evidencias, que ahora hacen parte del expediente de la investigación disciplinaria, habían sido vendidas por peso y estaban a punto de ser picadas.

Cortés señaló que existe una “altísima preocupación” del Ministerio Público por esa situación porque evidencia “el interés de ocultar o distraer la información en una materia tan sensible que es la utilización de los recursos de salud y particularmente en los recobros por servicios no POS que han sido un dolor de cabeza en el país”.



Además, dijo que en las inspecciones de la última semana a la Caja de Compensación y la Secretaría de Salud se encontró más de un centenar de personas cuyos números de identidad realmente no existían o aparecían en la registraduría como personas fallecidas.



Durante este fin de semana y la próxima semana seguirán a cargo de las indagaciones en Montería tres procuradores delegados, el director de investigaciones especiales del Ministerio Público y el procurador regional. La indagación disciplinaria preliminar prevé en total un periodo de cuatro meses para la recolección de pruebas.

