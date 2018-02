Chofer de bus dice que médico miente sobre estrellada del McLaren

El conductor del bus intermunicipal que terminó estrellado hace 10 días en el accidente entre carros de alta gama es testigo de excepción del accidente que tiene bajo la lupa al dermatólogo Giovanny Bojanini.

Este último, que iba al mando del McLaren 650 S, ha asegurado en entrevistas con La W y a través de su abogado que no tuvo la culpa del choque múltiple.



“Me golpearon el carro, tengo claro que, de ir recto, me voy de lado; el accidente ocurre cuando me golpean en la parte posterior del vehículo”, dijo.



El médico insistió que los videos, publicados en los últimos días, solo muestran el desenlace del accidente y no cómo el automotor pierde el control.



De hecho, una persona cercana a Bojanini le aseguró a EL TIEMPO que quien le hizo alterar el trayecto de su vehículo, único en Colombia, fue uno de sus compañeros del Supercars Club. Sin embargo, Danilo Jiménez, el conductor del bus, le dio a este diario otra versión.



“Nadie lo tocó, lo tocó la vida a él, por ser loco, por andar a esa velocidad. Él fue el que provocó todo el accidente, el directo responsable. No iba a menos de 180 kilómetros por hora, yo iba a 82 y me pasó como si estuviera quieto. Cuando me pasó fue que perdió la estabilidad, a los 600 metros empezó a dar botes hasta que alzó vuelo y se pasó al otro carril. La camioneta que venía por ahí, al esquivarlo, perdió el control. Los otros dos carros también iban rápido”, narró Jiménez.

En efecto, tras el impacto, la camioneta Toyota Prado que el McLaren golpeó, se pasó al otro carril y golpeó al Mercedes-AMG GT, conducido por Néstor Lozano, y al del Porsche Boxster S., Javier Manolo Soler.



Estos dos confirmaron la versión del chofer del bus, de la compañía Flota Libertadores.



“Los videos son bastante claros y muestran que tanto el Mercedes como mi Porsche iban muy por detrás del McLaren. No sé por qué Giovanni Bojanini perdió el control, yo no vi que lo chocaran, no siento que haya sido así. Lo que estoy seguro es que ninguno de los dos carros, ni el de Néstor ni el mío, chocaron a Bojanini”, explicó Soler.

En igual sentido se pronunció Lozano, de apenas 19 años y quien dice tener experiencia en conducir en autódromo desde niño.



Este diario supo, además, que él no iba solo el día del accidente. Lo acompaña un amigo de la universidad identificado como José Miguel Mejía.



El Mercedes, de 480 millones de pesos (porque lo compró en una feria), ya fue declarado en pérdida total y permanece en los patios de Villapinzón, Cundinamarca. Y aunque tenía los papeles en orden, incluido el SOAT, no tenía seguro contra terceros.



Allí también está el bus, que quedó con el intercooler destrozado, cuyo arreglo vale más de 30 millones de pesos. Y al lado permanece el McLaren, al que ya le fue extraído el computador, que puede demostrar si, tal como lo dice Bojanini, iba a una velocidad de 80 kilómetros por hora.

Pelea interna

Pero los miembros del club Supercars lo contradicen.

“En los videos se puede ver que el Mercedes aparece en la escena 8 segundos después de que el McLaren sale a volar. Los tiempos no dan. El carro de Néstor iba con las luces estacionarias, detrás del bus, y si no esquiva la Toyota él y su amigo se hubieran matado”, aseguró el conductor de uno de los bólidos que rodaba por la carretera Bogotá-Tunja el día del accidente.



Y agregó que el McLaren llevaba unas llantas Michelin Pilot Sport Cop 2 , semi-slick, que no sirven para rodar por piso húmedo. Además, tenían cierto grado de desgaste.

“Eso puede provocar aquaplaning, fenómeno que se produce cuando la llanta deja de tener contacto con el asfalto y el vehículo pierde la tracción y el control”, explicó.



Para este miércoles se espera el pronunciamiento de Henry Alvarado, cabeza del Supercars Club, sobre las distintas versiones que circulan acerca del accidente en el seno de su grupo.



Él, antes de la salida del domingo, 4 de febrero, les envió a los socios un mensaje en el que precisaba que los nuevos miembros tenían que andar en la parte trasera del grupo. Para Bojanini, esa era una de las primeras salidas con el grupo.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativas@eltiempo.com

@uinvestigativa