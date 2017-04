EE. UU. deporta a exdirector de inteligencia del DAS

En Washington, Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, deportó a Enrique Ariza Rivas, exdirector de inteligencia del desaparecido DAS, y quien se encontraba prófugo de la justicia colombiana.



Ariza Vivas, de 49 años, es acusado, junto con otros exfuncionarios del DAS, de participar en la tortura psicológica y amenazas a la periodista Claudia Julieta Duque. Por este caso se confirmó en segunda instancia una orden de captura que había sido emitida en su contra en el 2016.

La periodista denunció desde el 2001 que había sido objeto de seguimientos y amenazas, las cuales no solo iban dirigidas contra ella, sino también contra su hija.



Estos hostigamientos comenzaron, indicó Duque, por las presuntas irregularidades que ella dio a conocer relacionadas con la investigación por el homicidio de Jaime Garzón.



Además, Ariza deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de recepción y transmisión y abuso de autoridad dentro del escándalo por las 'chuzadas' del DAS.



“Traer a este criminal a la justicia destaca que Estados Unidos y el ICE no permitirán a los criminales se esconden detrás de las protecciones de nuestras fronteras, no importa cuán importante sus posiciones anteriores”, aseguró María Bjornerud, abogada jefe de la oficina de ICE en Orlando, Florida.



JUSTICIA