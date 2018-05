EE. UU. mantiene recompensas por líderes de las exFarc

Si bien las Farc dejaron de existir oficialmente como guerrilla el 27 de junio del año pasado con la dejación de las últimas armas que tenían en su poder, varios de los que fueron sus máximos líderes –y algunos de ellos incluso con curul en el Congreso producto del proceso de paz–, todavía permanecen en las listas negras de narcotraficantes de Estados Unidos por los que se ofrecen multimillonarias recompensas.



EL TIEMPO pudo establecer que hay 15 miembros de la ahora exguerrilla por los que el Departamento de Estado de ese país sigue ofreciendo hasta 5 millones de dólares de recompensa por información que dé con su paradero o permita su captura. Esto, a pesar de que las Farc se transformaron en partido político tras las negociaciones de La Habana con el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Esta ‘lista negra’ la encabeza Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko y quien hasta hace pocas semanas fue el candidato presidencial de la colectividad que surgió tras el desarme. La recompensa, en su caso, es de 5 millones de dólares.



Otro de los históricos cabecillas de las Farc por el que Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares es Luciano Marín Arango, ‘Iván Márquez’, quien actualmente es el segundo al mando en el organigrama del partido y lo fue también mientras el grupo estuvo alzado en armas. Incluso, ofició como jefe negociador de la delegación de paz de la ahora exguerrilla y ahora mismo tiene una curul asegurada en el Senado.



De hecho, el caso de ‘Márquez’ llama la atención porque medios norteamericanos como el diario ‘The Wall Street Journal’ y la cadena Univisión revelaron recientemente que agentes federales lo investigan por supuestamente conspirar, incluso con un alto funcionario venezolano, para enviar toneladas de cocaína a suelo estadounidense.



Los hechos ilícitos se habrían cometido posteriormente a la firma del acuerdo de paz con el gobierno Santos, lo que levantó una polvareda porque sería un incumplimiento a lo pactado en La Habana y causa de pérdida automática de los beneficios de la justicia transicional.

Los otros de la lista

Este caso se conoció solo unos días después de que una Corte Federal de Nueva York pidiera oficialmente en extradición a otro líder de las Farc. Se trata de ‘Jesús Santrich’, a quien la DEA acusa de intentar enviar 10 toneladas de coca a Estados Unidos después de haberse desmovilizado y por lo que ahora mismo está preso (junto a otras 3 personas) aguardando a que se defina su situación jurídica. No obstante, Santrich no está en la ‘lista negra’ de las recompensas.



Otro de los que tiene una curul asegurada en el Congreso a partir del 20 de julio próximo, pero por quien Washington mantiene la recompensa de 2,5 millones de dólares, es Carlos Antonio Lozada. Claro está que su nombre no aparece vinculado a otro proceso judicial posterior a la firma de la paz.



En una situación similar está Jorge Torres Victoria, más conocido como Pablo Catatumbo, por quien el Departamento de Estado ofrece otros 2,5 millones de dólares de recompensa, a pesar de haberse desarmado en el marco de los diálogos de La Habana y de tener un cupo en el Senado.



La lista de los 15 exFarc por los que se ofrecen multimillonarias recompensas la completan Edgar López Gómez (‘Pacho Chino’); Miguel Ángel Pascuas Santos (‘Sargento Pascuas’); Henry Castellanos Garzón (‘Romaña’); Pedro Aldana; Víctor Restrepo (‘Rigoberto Lozano’); Félix Antonio Muñoz Lascarro (‘Pastor Alape’); Milton De Jesús Toncel Redondo (‘Joaquín Gómez’); Hermilo Cabrera Díaz (‘Bertulfo’); Abelardo Caicedo Colorado (‘Solías Almeida’); José Benito Cabrera Cuevas (‘Fabián Ramírez’); y Noé Suárez Rojas (‘Grannobles’).



Entre tanto, el Gobierno de Colombia no se ha pronunciado hasta el momento por la decisión de Estados Unidos de mantener a estos líderes de las Farc por los que ofrece multimillonarias recompensas. No obstante, cabe recordar que Washington aún no ha ordenado el retiro de esta exguerrilla de su lista de organizaciones terroristas y narcotraficantes.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @Uinvestigativa