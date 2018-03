Dos ‘patrones’ esmeralderos piden extradición exprés

Gilberto Rincón Castillo, hermano del poderoso ‘patrón’ de las esmeraldas ‘Pedro Orejas’; y Horacio de Jesús Triana, su cuñado y también uno de los más poderosos hombres del occidente de Boyacá, acaban de pedirle a la Corte Suprema de Justicia que se acelere su entrega a Estados Unidos para que respondan ante una corte federal por cargos de narcotráfico.

Triana está cumpliendo una condena por el fallido atentado contra el también esmeraldero Hernando Sánchez. Rincón Castillo, entre tanto, fue detenido en cumplimiento de una solicitud de extradición que cobija a Horacio Triana; al exalcalde del municipio de Coper, Boyacá, José Rogelio Nieto, y al mismo ‘Pedro Orejas’. Según una corte del Distrito Sur de la Florida, desde el 2002 y al menos hasta 2015, conspiraron para enviar cargamentos de coca hacia Estados Unidos usando rutas por Venezuela, México, República Dominicana y Haití.



Triana, uno de los ‘patrones’ que firmaron la paz que puso fin a la ‘guerra verde’ en los 90, ha intentado a través de varios recursos judiciales obtener la casa por cárcel argumentando problemas de salud. De hecho, recientemente las autoridades investigaron un supuesto intento de fuga aprovechando un traslado para una cita médica. Por esto, su decisión de acelerar su entrega a Estados Unidos sorprendió, pues la pena a la que se exponen podría superar los 30 años de prisión. Según el indictment, los ‘patrones’ están relacionados con varios envíos de cocaína, uno de los cuales cayó en República Dominicana. Un capo conocido como el ‘Marino’ es pieza fundamental en su expediente.



Mientras su hermano y cuñado están tramitando la extradición exprés –que, en esencia, implica no interponer recursos para que la corte decida cuanto antes– ‘Pedro Orejas’ ha pedido varias pruebas para que niegue su entrega. ‘Orejas’ está preso en la cárcel de Picaleña, en Ibagué, pagando una condena por homicidio, y, a pesar de sus líos judiciales y los de su familia, sigue siendo uno de los ‘patrones’ más poderosos. Otro hermano del clan, Ómar Josué, también está pedido por Estados Unidos y ha interpuesto varios recursos contra la extradición.



La extradición exprés es una de las figuras usadas por pedidos en extradición a Estados Unidos para lograr llegar rápidamente a ese país y buscar acuerdos de cooperación con las autoridades e incluso entregar información sobre sus socios. “El que primero llega consigue el mejor acuerdo”, le dijo a EL TIEMPO un abogado que representa a capturados por narcotráfico. Sin embargo, en el caso de Triana y Gilberto Rincón Castillo no es claro el objetivo de su petición.



Según documentos de la Rama Judicial, el pasado 6 de febrero Gilberto Rincón Castillo hizo llegar al despacho del magistrado Fernando León Bolaños un documento en el que solicitaba la extradición simplificada, con la que renuncia a la práctica de pruebas en el país y le pone acelerador a su proceso de extradición. La Procuraduría General ya dio concepto sobre esa petición y la avaló, por lo que no habría, en principio, ningún impedimento para que el magistrado la autorice. El proceso de Horacio de Jesús Triana va más atrás: aunque ya se acogió a la extradición exprés, aún falta que la Procuraduría se pronuncie.



En el proceso de Ómar Josué Rincón Castillo ya se vencieron los términos para pedir las pruebas, y su defensa allegó solicitudes para que se practiquen nuevas diligencias, lo mismo que la Procuraduría. Pedro Nel Rincón, ‘Orejas’, también pidió pruebas en su caso, y está pendiente de una decisión el despacho del magistrado Fernando Alberto Castro Caballero.



A los dos los defiende el cuestionado abogado Diego Álvarez Betancourt, quien hace una década fue el apoderado de jefes paramilitares como ‘don Berna’ y en su momento fue señalado por el complot para desprestigiar al exmagistrado investigador Iván Velásquez con el falso testimonio del ex-Auc alias Tasmania. Álvarez, acusado el año pasado ante el juez 56 de conocimiento de Bogotá por concierto para delinquir, fue el abogado que en el 2008 acompañó al asesinado exjefe paramilitar ‘Job’ a una polémica cita con funcionarios de la Casa de Nariño.



En cuanto al exalcalde Nieto, aún se están practicando pruebas para definir su extradición. Él fue capturado en diciembre pasado en una gallera de Bogotá en la que estaba presente el excapo ‘Chepe’ Ortiz, quien tras su regreso de la extradición a Estados Unidos ha seguido manteniendo contacto con la zona esmeraldera.



