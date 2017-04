Ejército y Fiscalía investigan presuntas irregularidades en Brigada

El Ejército abrió una investigación disciplinaria contra el coronel Fredy Walteros, y una disciplinaria preliminar contra los coroneles José Antonio Siabato y Antonio Zaraza, por un audio que se filtró a través de un grupo de WhatsApp en el que Walteros hace una serie de acusaciones contra los otros dos oficiales.

“En este momento soy el comandante de un batallón donde se han presentado muchas novedades de parte del comando superior aquí en la brigada, donde quieren hacerlo corromper a uno pidiendo dineros para pagar novias, asignar vehículos, pagar cuatro millones de pesos mensuales a la novia de un comandante de brigada que para que trabaje en la brigada, hacen muchos chuecos”, afirma el en audio el coronel Fredy Walteros, comandante del Batallón de Servicios de la Primera Brigada del Ejército con sede en Tunja, que depende de la Segunda División del Ejército con sede en Bucaramanga.



El oficial afirma que ante esta situación se le “paro en la raya al comandante de brigada y al jefe de estado mayor. Ustedes como compañeros de curso me conocen como (…) malgeniado, pero no me conocen como ladrón”.

Los coroneles mencionados son Antonio Zaraza, comandante de la Primera Brigada, y José Antonio Siabato, jefe de estado mayor.



Walteros advierte que muy seguramente por esta denuncia se va de la institución "(que lo van a sacar, va a salir crucificado) pero que se va con dignidad”.

“(Viene) el jefe de estado mayor a pedirme plata, a un comandante de brigada deshonesto, donde trae lo 'moza', la mete a 'cabiscales', donde hay niños y todo eso (…) y la queja de los subalternos a uno como comandante de batallón tiene que sacar la cara por ellos”, se escucha en el audio.



El oficial advierte que la situación se la informó al comandante de la Segunda División, Jaime Carvajal delante de los dos oficiales implicados.



La División emitió un comunicado en el que confirma la investigación contra los oficiales, la cual es apoyada por la Fiscalía General.



