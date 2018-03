Juez envió a prisión a involucrados en red de estafa en pensiones

Un juez ordenó enviar a prisión a Amanda Almonacid Gómez y a su esposo Francisco Jair Martínez, a quien la Fiscalía les imputó cargos por hacer parte de una red que estafó a altos funcionarios prometiéndoles cambiarlos de regimen pensional.



También ordenó la detención preventiva contra Néstor Raúl Romero y Jeferson Steven Reyes, integrantes de la red.

La Fiscalía les imputó cargos y pidió la medida de aseguramiento en su contra afirmando que se hicieron pasar por abogados para ofrecerles a funcionarios trasladar su pensión desde un fondo privado a Colpensiones, régimen que les podía ser más favorable.



Ese traslado no era viable ya que los funcionarios no cumplían los requisitos como el que establece que 10 años antes de la pensión no se puede cambiar el régimen de las mesadas.



"Ustedes eran los que suscribían los contratos con las diferentes víctimas, pero lo que hacían era falsificar los diferentes formatos de suscripción al seguro social,esto ¿para qué?, para asegurar que estas personas habían solicitado el traslado mucho antes de los diez años y por eso falsificaban los formatos", dijo la Fiscalía.



Colpensiones determinó que los documentos eran falsos al detectar que las firmas y sellos habían sido alterados. Encontró, por ejemplo, que de manera apresurada se presentaron 42 solicitudes un mismo día en las que se encontró la documentación falsa.



La Fiscalía dijo en la imputación que la red fue creada por Almonacid y Martínez en el 2015. "Se pudo establecer que en el año 2017 incluso en el 2018 ustedes siguen contactando a nuevas víctimas, siguen contactando nuevas personas para ofrecer los mismos servicios, en las mismas condiciones y así mantener el engaño", dijo el organismo.



Las víctimas eran servidores públicos, funcionarios de la Fiscalía, de la Rama Judicial, y del Gobierno como la actual Ministra de Trabajo, el Director de Presupuesto Nacional o la Directora Jurídica de la Presidencia de la República.



"En síntesis Amanda Almonacid Gómez y Francisco Jair Martínez Acuña Néstor Raúl Romero Correa y Jeferson Stiven Reyes Suárez, ustedes decidieron contactarse para engañar a un número indeterminado de víctimas, todas las que fueron posibles, de manera que les ofrecieran la oportunidad de trasladarse del régimen pensional a pesar de la prohibición legal", aseguró el fiscal del caso.



.El ente acusador ha identificado por lo menos 77 víctimas, "sin que ello descarte la existencia de muchos más".



JUSTICIA