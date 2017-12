'Mi deportación fue ilegal': israelí señalado ‘amo’ del turismo sexual

El exmilitar israelí Assi Mosh, considerado un peligro para la seguridad nacional, dice que viene rumbo a Colombia. Según él, 24 días después de su expulsión, ninguna autoridad le ha podido probar que él sea el ‘amo’ del turismo sexual. Lo acusan de organizar orgías y bacanales donde se incluían menores de edad.



De tránsito hacia Colombia, Mosh le dijo a EL TIEMPO que la Fiscalía no tiene nada en su contra y que tiene derechos que le han sido vulnerados.

¿Cuál es su situación actual?



Ya salí de Israel. Estoy en Europa, en tránsito para volver a Colombia a ver a mis tres hijos colombianos.



¿Y cómo lo va a hacer? Le negaron la tutela en la que pedía volver para la reunificación familiar.



Estoy seguro de que mi deportación fue ilegal, no tienen ninguna razón para hacerlo. Todas las noticias que salen sobre mí están basadas en cosas que se dicen, pero son muchas cosas que nunca hice.

¿Es mentira que usted fue capturado en el 2003 en Holanda, por ser parte de una red internacional de distribución de droga?



No hablemos de Holanda, hablemos de lo que se ha dicho sobre mí en Colombia.



¿Y por qué no hablar de Holanda?



¿Qué importa Holanda para mi deportación?



Importa porque es una de las razones de su expulsión, por sus antecedentes.



Como pueden decir eso. Fue hace 15 años. En ningún momento alguien dijo que la deportación fue por eso, dicen que es por temas de seguridad del país. Yo quedé libre en el 2007.



Los de Migración Colombia me dijeron que tenía problemas en Israel. Llegué allá y salí de allá normal. Nadie me busca en ningún lado, eso fue mentira.



Cuando usted llegó a Colombia, en el 2009, el DAS le abrió una investigación por ser parte de una red de tráfico de droga…



¿De dónde sacaron esa mentira? Nunca pasó eso, ¿quién dio esa información? El DAS, o Migración, o la Policía no tienen nada. Estoy libre de faltas, de delitos en Colombia.

¿A qué se dedica en Colombia?



Yo trabajo con turismo, manejo un hotel, solo con turismo, nada de turismo sexual. Si soy tan malo, tan criminal, por qué nunca me ha llamado la Fiscalía, por qué nunca me ha entrevistado, por qué nunca me han puesto en la cárcel ni siquiera un día, porqué no pasó nada con eso.



EL TIEMPO ya había dicho lo mismo en el 2012, ahora en 2017, lo mismo. En ese momento la gente de Taganga decía que me tenía miedo, pero no me conocían. Pero ahora el pueblo nunca va a decir algo malo sobre mí, el pueblo está bien conmigo, (...) ellos ya me conocen. No soy nuevo allá.



¿Por qué lo expulsaron entonces?



No sé, quiero saberlo. Parece que hay una persona que tiene algo privado conmigo, o alguien que conoce a alguien y dice esas cosas. A ellos nunca los investigan.



¿Y según usted, quién está detrás de su expulsión?



No sé, ustedes tienen que saber. Algo pasa, alguien con poder para hacer lo que hizo. Esa una información mala, lo de turismo sexual, lo de traficante de drogas. Eso nunca pasó, y nunca va a pasar. Yo amo el país, yo amo a Colombia, yo respeto su país. Tengo tres pequeños hijos colombianos que me están esperando. No soy un mal hombre, soy un buen padre. La gente que me conoce sabe que no soy nada de lo que dicen, y quiero tener la oportunidad de demostrarlo.



¿En sus ofertas turísticas de ‘todo incluido’, no hay drogas, prostitución y menores?



Nunca, nunca, nunca. Los únicos menores que conozco son mis hijos.



¿De dónde salen sus clientes?



Los clientes llegan a través de la página del hotel, por el boca a boca, muchos son paisanos, de mi país, de Argentina.



¿Además del hostal de Taganga, tiene otros en México, Perú y Brasil?



Yo tengo solo el de Taganga. Un hombre de Israel me dijo vente a administrar, no soy el dueño, yo solo manejo el hostal.



¿De quién es?



El dueño es Benjamín.



¿Cuál es el apellido y quién es?



Mosh, es mi hermano mayor.



¿Qué piensa hacer ahora?



Devolverme a Colombia, no tengo otra opción, tengo tres hijos. Tengo que hablar con mis abogados para ver qué acción judicial vamos a emprender.



¿Ha tenido contacto con la embajada de Israel? Ellos también lo investigan...



Claro, ellos saben de la situación, y dicen que todo bien conmigo, no entienden por qué pasó. A mí me sacaron de Colombia con un pasaporte colombiano, yo no tenía pasaporte colombiano. Me hicieron uno para sacarme en un avión de la Policía, el día domingo en la noche para asegurarse de que no hubiera un juez hasta el lunes para la tutela.



En Bogotá me pegaron y en Panamá no quería seguir con ellos y me inyectaron. No sé qué me inyectaron, no soy doctor, algo para ponerme tranquilo, subir con calma el avión. Estuve dormido el tiempo del vuelo, me desperté a las 9 o 10 horas.



¿Hay otros mecanismos legales que va usar?



Si hay ley en Colombia, yo tengo que volver. Mataron mi nombre sin razón. Dicen que manejo turismo sexual, sin tener una prueba, se me ha hecho mucho daño.



Entonces, ¿va a volver a demandar a todo el mundo?



No voy a demandar a nadie. Yo solo quiero estar tranquilo, en mi casa, con mis hijos. No quiero pelear, estoy diciendo que se dicen cosas que no son así, dicen cosas sin pruebas.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @uinvestigativa