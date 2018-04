‘Sé distinguir entre un insulto y una amenaza’: Matador

Desde el pasado 3 de abril, Matador, caricaturista de EL TIEMPO, anunció por medio de su cuenta de Twitter que se retiraría de las redes sociales tras recibir una serie de amenazas de muerte.

“Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del Centro Democrático, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada... tengo un lápiz y mi cerebro. A la gente que me sigue, un abrazote”, dijo Matador a través de su cuenta de Twitter.

Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del @CeDemocratico, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada...tengo un lápiz y mi cerebro.

A la gente que me sigue, un abrazote. — matador (@matadoreltiempo) 3 de abril de 2018

Este hecho ha generado un sinfín de comentarios demostrando la solidaridad hacia el comunicador. Incluso, muchos usuarios en redes sociales han compartido sus caricaturas favoritas demostrando su apoyo.



Por otro lado, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó que la Policía investiga las amenazas denunciadas por el caricaturista.



Esta noche, la periodista Claudia Palacios hablará con Matador sobre este tema en #MejorHablemos.



