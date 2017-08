Habla Saab, el colombiano señalado de ser el socio oculto de Maduro

Desde su oficina en Caracas, el polémico empresario barranquillero Álex Naím Saab Morán accedió a responder las acusaciones de la fiscal Luisa Ortega, quien asegura que es socio de Nicolás Maduro en turbios y jugosos contratos de venta de alimentos al Gobierno venezolano.

En entrevista con EL TIEMPO, por correo electrónico, Saab habló además de sus nexos con la exsenadora Piedad Córdoba y con el empresario Carlos Gutiérrez, el concuñado de Gustavo Petro.



Y aunque no reveló a cuánto ascienden sus contratos en Venezuela, negó ser accionista de Group Grand Limited, mencionada por la fiscal Ortega y de la que Maduro sería socio junto con Rodolfo Reyes y del también colombiano Álvaro Pulido.



Finalmente, Saab negó tener investigaciones por lavado de activos y narcotráfico en Estados Unidos y manifestó que estaba dispuesto a presentarse a las autoridades que lo requieran tras las denuncias de Ortega.



¿Cuántos contratos tiene con Venezuela y a cuánto ascienden?



He suscrito varios contratos con el Estado venezolano desde hace más de 5 años y nuestra empresa los ha ejecutado a cabalidad.



¿Cuál es esa empresa y quiénes son sus socios?



Fondo Global de Construcción de Venezuela. No tengo socios: las participaciones de terceros las fui adquiriendo.



¿Cómo se convirtió en contratista en Venezuela y quién le presentó a Maduro?



Venezuela lanzó la misión Vivienda hace unos 10 años, cuyo propósito era la construcción de más de 3 millones de casas. Ofrecí un sistema italiano de construcción, que tiene más de 50 años en el mercado y cerca de 60 plantas en el mundo, para fabricar paredes y techos de forma automática y con enormes ahorros en consumo de hierro y cemento. Luego de un año de trabajo y tocar puertas, logramos entrar y abrimos una fábrica. Debo ser enfático en esto: no conozco al presidente Maduro, más allá de un par de actos protocolarios en razón de la suscripción y ejecución de los contratos.

¿Usted o la empresa Group Grand Limited le han entregado comisiones en plata o especie o regalos al presidente Maduro por los contratos obtenidos en los programas de vivienda o con los Comités Locales de Abastecimiento?



No hago parte de la empresa vinculada a los alimentos. Y jamás hemos dado regalos ni comisiones a ningún miembro del Gobierno ni al presidente por ninguna de las obras o proyectos que hemos realizado.



¿Maduro o alguno de sus familiares tiene participación en sus empresas o contratos, como lo señala la fiscal Ortega?



Absolutamente falso, y por eso voy a denunciarla penalmente.



¿Quiénes son Álvaro Pulido Vargas y Rodolfo Reyes?



Álvaro Pulido es amigo y en algún momento fue proveedor. Al señor Rodolfo Reyes no lo conozco.



¿Usted o Pulido están siendo investigados por la justicia de Estados Unidos por lavado de activos o narcotráfico?



Falso, no tengo ningún tipo de investigación pendiente con la justicia americana. Álvaro Pulido fue proveedor de mi empresa, nunca fue socio.



¿Cuál es su nexo con la exsenadora colombiana Piedad Córdoba y su círculo familiar?



Soy amigo hace muchos años de la doctora Piedad Córdoba. La admiro mucho por su lucha a favor de los derechos humanos. Una gran persona y líder natural. De resto, no tengo relaciones con ella ni su familia de ningún otro tipo y casi no la he visto en los últimos años.



¿Ella lo vinculó con el Gobierno venezolano y con Maduro?



No. Falso de toda falsedad, como la gran mayoría de cosas que injustamente se dicen sobre mí.



¿Cuál es su nexo personal o de negocios con Carlos Alberto Gutiérrez Robayo?



A Carlos lo conocí hace un par de años: una persona muy inteligente. Me planteó una sociedad que finalmente no pudimos hacer.

¿Por qué se frustró el negocio de la venta de Trenaco con Gutiérrez?



Porque yo no tenía la capacidad financiera para hacer esa inversión.



¿Conoce a Gustavo Petro, concuñado de Gutiérrez?



No.



¿Usted tiene contratos vigentes con PDVSA?



Ninguno.



¿Planea presentarse ante las autoridades de algún país para explicar su nexo con Maduro?



Soy un libro abierto y tengo mis cuentas claras y mi conciencia tranquila. Siempre y en todo lugar atenderé cualquier llamado de la justicia.



¿De dónde surge su fortuna y cuánto lleva viviendo en Venezuela?



Trabajo desde los 18 años, comencé vendiendo artículos publicitarios a las más grandes empresas de Colombia y a los 19 inicié mi propia fábrica de diseño y confección de prendas de vestir. A los 22 años ya generaba 2.000 empleos. También exportaba mucho a Venezuela, Estados Unidos y México, entre otros. La actividad comercial la alternaba con la construcción de viviendas y edificios.



¿Conoce usted a la fiscal Ortega o ha tenido alguna investigación penal en Venezuela?



No la conozco y jamás he tenido investigación penal en Venezuela ni en ningún otro país.

