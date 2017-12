En La Guajira ‘se borraron’ cuentas por $ 746.000 millones

La Contraloría General no pudo verificar los estados financieros de recursos de regalías que se destinaron durante los años 2012 y 2016 en La Guajira debido a que, según la administración departamental, los archivos que contenían esa información se borraron accidentalmente de su sistema.



“El 28 de julio de 2017 se produjo un fallo en la base de datos del sistema de información financiera y se borró toda la información contable”, indicó el funcionario responsable de la contabilidad en la Gobernación de La Guajira, en una certificación enviada al órgano de control.

El incidente no es menor si se tiene en cuenta que en ese periodo, la Gobernación tuvo a su cargo la ejecución de proyectos por 746.000 millones de pesos, más de la mitad de los 1,3 billones que se aprobaron en ese departamento –el dinero restante correspondía a los municipios–.



La Contraloría dijo que por esta situación no pudo establecer la veracidad de la información o el estado real de las cuentas en el marco de una auditoría financiera sobre las regalías entregadas al departamento.



Además, afirmó que en tres ocasiones les solicitó al director administrativo de planeación, la asesora del despacho de la Gobernación y el jefe de control interno de la Gobernación, entre otros, los libros oficiales de la contabilidad del Sistema General de Regalías, pero no recibió ninguna respuesta.

“Estos hechos representan los problemas de transparencia que aquejan al departamento (...) Revelan también fuertes debilidades en la estructura organizacional de la Gobernación de La Guajira: planeación, control interno y, sobre todo, en la ética y buen gobierno. La corrupción ha llevado a que en 24 años hayan pasado 12 gobernadores; solo en el último año se cuentan tres. Cuatro gobernadores han sido destituidos e inhabilitados por la Procuraduría. La debilidad institucional es evidente”, señala la Contraloría en un comunicado.



Como consecuencia de esto, el órgano de control inició un proceso sancionatorio y anunció que compulsará copias de las denuncias correspondientes a la Procuraduría, la Fiscalía, Contaduría General de la Nación y a la Junta Central de Contadores.



De acuerdo con la Contraloría, entre el 2012 y el 2016, La Guajira recibió 1,5 billones de pesos. A diciembre de 2016, el departamento tenía recursos sin aprobar por 286 mil millones, correspondientes al 18 % del total.



A diciembre del 2016, la Gobernación tenía en las cuentas del Sistema General de Regalías un saldo de 109.594 millones de pesos.

