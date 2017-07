En caso Moreno, Darío Bazzani es el enlace de la DEA con Lyons

Los procesos en contra del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno y de su socio, el abogado Leonardo Pinilla, el 'Porcino’, parece ir a ritmos diferentes en Estados Unidos y Colombia.



Mientras en Bogotá se tuvo que aplazar la imputación contra Pinilla porque no se presentó ante el juez 40 de garantías, en Miami ya les imputaron cargos por conspiración para lavar activos, una conducta que prevé una pena máxima de 20 años.

Así se lo confirmó a EL TIEMPO Sarah J. Schall, consejera especial para la Fiscalía de la Corte del Distrito Sur de Florida. La funcionaria agregó que Carolina Rico, esposa del exfiscal Moreno, no ha sido imputada.



No obstante, su nombre aparece en la acusación y ella ha admitido que está preparando recibos para demostrar que solo transportó algunos billetes de los 10.000 dólares del soborno que le entregó a su esposo el procesado exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.



Schall aclaró además que ni Moreno ni Pinilla han registrado aún defensores dentro del expediente, en el cual aparecen ocho trámites diferentes desde el 23 de junio, cuando la DEA judicializó el operativo en el que Moreno y Pinilla fueron grabados recibiendo la coima.

En uno de esos trámites, el magistrado Jonathan Goodman ordenó la apertura pública del proceso. Y en otro, se informó que el equipo de la Fiscalía se iba a reforzar con la jefa de la sección de narcóticos, Lynn M. Kirkpatrick, conocida en Colombia porque ya ha tramitado extradiciones en casos de narcotráfico y ha colaborado en procesos de bandas criminales.

El abogado de Lyons

El TIEMPO también estableció que la DEA sigue en contacto con Lyons a través de su abogado, el colombiano Darío Bazzani.



De hecho, fue él, y no Óscar Julián Guerrero, quien llegó a la Fiscalía de Colombia el 12 de mayo a advertirles lo que estaba pasando con Moreno y su cliente.



“Estoy con Lyons desde hace dos meses. Me encargo de la negociación con la Fiscalía de Colombia y también lo represento en Miami con la DEA y la Fiscalía. Lyons no está procesado, es víctima de un delito. Él es un testigo. El doctor Guerrero se ocupa del caso por el que se le llamó a imputación”, explicó Bazzani.



Por su parte, Guerrero dijo que no es del círculo cercano del exfiscal Moreno y de Pinilla.



“Yo llevé en la etapa de pruebas el caso de Jazmín Orozco por los recobros del Fosyga, y ahí aparecía Pinilla. Pero a quien yo conocía, de la Procuraduría, era a Orozco. En su caso, tanto el Ministerio Público como la Fiscalía apoyaron mi solicitud de absolución apoyados en pruebas grafológicas y en un estudio patrimonial que descartaba su enriquecimiento ilícito”, explicó Guerrero.



Para este viernes está prevista la imputación de cargos a Moreno y según su defensor, Francisco Bernate, va a aceptar el delito de concusión. No obstante, cámaras de seguridad de La Picota lo han registrado en reuniones con Pinillla, quien será procesado en contumacia (en ausencia). Por eso no se descarta que Moreno tome el mismo camino.



En los registros de La Picota también aparece visitando a Moreno un abogado de la oficina de Abelardo de la Espriella, quien le dejó poderes firmados al exfiscal. El penalista admitió las visitas, pero advirtió que no ha tomado el caso y que no es cierto que el exmagistrado Jorge Pretelt le hubiera recomendado a Moreno.

‘No hay nexo con Pretelt’

Aberlardo de la Espriella le dijo a EL TIEMPO que Gustavo Moreno lo contactó para que lo apoderara.



“No lo conocía. Me llamó y dijo que me admiraba y le gustaba como llevaba casos como el del exmagistrado Jorge Pretelt. Le envié, por cortesía, a un abogado a La Picota para que lo oyera. Pero no acepté defenderlo”, dijo de la Espriella.



Y negó que Pretelt lo hubiera recomendado. Incluso, una allegada a Leonardo Pinilla, monteriano como Pretelt, también lo buscó para que lo representara, pero tampoco aceptó.



UNIDAD INVESTIGATIVAu.investigativa@eltiempo.com