En decreto de última hora, Santos trazó ruta de sometimiento de bandas

Veinticuatro horas ante de dejar la Presidencia de la República, Juan Manuel Santos firmó el Decreto 1455 del 2018, en el que reglamentó cómo será el sometimiento colectivo de bandas criminales.



Según el documento, cuya existencia hasta ahora se conoce, quedó establecido que será el Ministerio de Justicia el encargado de recibir las peticiones de sometimiento colectivo y que desde este despacho se les dará trámite hacia el Consejo de Seguridad Nacional para determinar la viabilidad de las entregas.

Esa instancia será la que determine si se trata o no de un “grupo armado organizado”, emitiendo un concepto que luego deberá ir a la Presidencia, la Fiscalía y la Procuraduría.



Según el documento, si se pasa ese filtro, la Casa de Nariño le pedirá formalmente a la Fiscalía la suspensión de las órdenes de captura, medida que se le informará también a la Interpol para congelar las solicitudes internacionales de aprehensión.

Las polémicas zonas

Cuando se dé este paso, y siempre con la intermediación del Ministerio de Justicia, se les informará a las víctimas y a la comunidad en general el inicio oficial del proceso de sometimiento. En esta etapa, conforme a lo firmado por Santos, se pondrán en marcha unas “zonas de reunión” que deben ser adecuadas por el Estado para recibir a los que van a dejar las armas y la ilegalidad.



“La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios contratará la construcción, adecuación y dotación que se requieran para el alojamiento de las personas que sean admitidas en el proceso de sujeción a la justicia y de las demás actividades operacionales y logísticas de mantenimiento, servicios públicos, saneamiento básico y otros servicios conexos”, dice el decreto. Esas zonas serán las bases de las granjas agrícolas donde purgarían las condenas.



Esto se traduce en que el Estado no solo debe garantizar la seguridad de quienes se desplacen hacia estos sitios, sino que debe invertir en su adecuación y garantizar la alimentación y la salud de los que allí lleguen.

A estudio de Minjusticia

Además, se estableció que el Ministerio de Defensa reciba “los elementos ilícitos” que entreguen los sometidos y que la Fiscalía verifique su identidad.



Fuentes del gobierno Santos indicaron que un primer puñado de 200 hombres del ‘clan del Golfo’ estaba atento a esta reglamentación para proceder a su sometimiento inmediato.



Y que la oferta está en pie no obstante la captura de Carlos Antonio Moreno, alias Nicolás, segundo al mando de esa banda criminal y quien coordinaba la entrega de sus hombres.



Pero la ministra de Justicia, Gloria Borrero, ya se pronunció sobre el decreto y dijo que será revisado por su cartera: “Estamos en ese estudio, de la ley y del decreto reglamentario que dejó el gobierno anterior (...), tema que aún no he hablado con el presidente Duque”.



Pero también advirtió que mientras la reglamentación del sometimiento colectivo se analiza en su despacho, cualquier delincuente que quiera entregarse a la justicia lo podrá hacer individualmente.

UNIDAD INVESTIGATIVA

UNIDAD INVESTIGATIVA