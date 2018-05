Niegan libertad por vencimiento de términos a Juan Carlos Ortiz

El juzgado 25 con control de garantías negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa de Juan Carlos Ortiz Zárate, cerebro del descalabro del Fondo Premium de Interbolsa.

El abogado defensor argumentó que el tiempo para la presentación del escrito de acusación se había superado, por lo cual el vencimiento de términos se cumplía.



"Se han superado los 240 días de privación de la libertad sin que se haya radicado el escrito de acusación (...) Al día de hoy ni la Fiscalía, ni las víctimas han solicitado una prórroga de la medida", aseguró la defensa deJuan Carlos Ortiz.



Por su parte, la Fiscalía no se opuso aludiendo que efectivamente se superaban los 240 días, sin embargo señaló que no ha sido su responsabilidad la dilación del proceso y que en caso de que la jueza decidiera revocar la medida, le mantuviera prisión domiciliaria.



Sin embargo la jueza no aceptó esos argumentos y decidió mantener a Ortiz en prisión preventiva: "Mal podría el despacho conceder una libertad por vencimiento de términos cuando el ciudadano a partir del 12 de junio de 2015 no ha estado detenido físicamente por cuenta de este proceso en específico", aseguró la juez.



JUSTICIA