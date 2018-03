Justicia Especial de Paz ya está en funcionamiento

Con la entrega del informe elaborado por la Secretaría Ejecutiva de la Justicia Especial de Paz que incluye la caracterización de víctimas y actas de compromiso, empezó a operar la nueva jurisdicción de Paz.

El documento tiene constancia de sometimiento a la JEP de más de 6.400 personas, entre guerrilleros e integrantes de la Fuerza Pública, y 11.800 víctimas.



La magistrada Julieta Lemaitre, presidenta de la Sala De Reconocimiento de la verdad, señaló que la base del trabajo de la Corporación serán los informes de la Fiscalía y de todos los otros organismos, incluidas las organizaciones de víctimas, que han documentando el conflicto armado.



La presidenta de la Sala de Amnistía e Indulto, Xiomara Cecilia Balanta señaló que dentro de sus prioridades está la garantía del debido proceso e implementar los mecanismos necesarios para que todos quienes tengan derecho, según lo planteado en la ley, puedan acceder a la Amnistía.



Sobre la conexidad del delito de narcotráfico la magistrada Balanta señaló que cada caso será estudiado de manera individual y que las decisiones serán respetuosas de los planteamientos de la Corte Suprema de Justicia.



El presidente de la Sala de Definición de situaciones jurídicas, José Miller Hormiga, indicó que la misión de esa sección será resolver la situación de quienes no hayan participado en delitos graves.



Precisó que recibirán los casos de guerrilleros cuyos delitos no son amnistiables pero fueron cometidos cuando eran menores de edad. Así mismo, estudiará los casos de civiles no combatientes que participaron en el conflicto y de los civiles procesados por delitos relacionados con la protesta social. Los casos terminarán, si se encuentra el cumplimiento de los requisitos con la cesación de la persecución penal.



La Unidad de Acusación, por su parte, a cargo del fiscal Giovanny Álvarez, será la responsable de adelantar los procesos de investigación cuando no haya reconocimiento de la verdad. Álvarez indicó que la labor de la Unidad será complementaria a la gestión de las Salas y el Tribunal de la JEP.



La presidenta de la JEP, Patricia Linares señaló que hoy es un día histórico para las víctimas y en general para el país.



Al ser preguntado por la ejecución del presupuesto donado por Naciones Unidas y una auditoría realizada por la Contraloría General, Néstor Raúl Correa señaló que hasta hace poco el dinero fue ejecutado directamente por la ONU, por lo que la misma entidad es la que está entregando un balance sobre el uso del dinero durante el primer año de funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción de Paz.



