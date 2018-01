En 4 meses empiezan a prescribir delitos de imputados por Interbolsa

A finales de mayo prescribirán los delitos de manipulación fraudulenta de acciones y administración desleal que la Fiscalía les imputó a algunos de los señalados responsables por las irregularidades que llevaron al descalabro de Interbolsa.



Fuentes de la Fiscalía señalaron que al momento de llevar ante un juez los procesos, se reduce a la mitad el tiempo para que la justicia tome una decisión de fondo sobre la responsabilidad de las personas a las que se les imputaron cargos.

Así las cosas, si en los próximos 4 meses no avanza el juicio que se inició en noviembre del 2012, la justicia ya no podrá seguir el proceso por esos delitos contra el inversionista italiano Alessandro Corridori; su esposa, Claudia Jaramillo; su cuñada María Eugenia Jaramillo Palacios; el exdirector de riesgos de Interbolsa, Javier Tomás Villadiego, y Carlos Arturo Neira Llache, representante legal de P&P Investment.

#ATENCIÓN Carta del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, a la Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Martha Lucía Olano de Noguera, advirtiendo sobre el riesgo de prescripción #Interbolsa pic.twitter.com/8ffIQoMSxk — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 19, 2018

Los imputados, que ya se encuentran en libertad por decisiones judiciales, solo podrían seguir siendo procesados por los delitos de operaciones no autorizadas y concierto para delinquir.



Ante esta situación, el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, le pidió por tercera vez al Consejo Superior de la Judicatura que considere designar a un juez que se dedique exclusivamente a ese proceso, con lo que podría avanzar más rápidamente y se evitaría “que los esfuerzos de la administración de justicia en su conjunto no culminen con fallos absolutorios por la inminente prescripción de la acción penal”.



El funcionario atribuyó las demoras a los recursos que han presentado las partes, la complejidad del proceso y la carga laboral del despacho que lo tiene a su cargo. Por ejemplo, el juez del caso tenía que anunciar el 17 de enero cuales de los testigos y pruebas de las partes serían aceptadas para el juicio pero la audiencia se reprogramó para el 29 de enero.



Y señala el fiscal Martínez Neira que si alguna de las partes no está conforme con la decisión, podría apelar lo que obligaría a que el caso salga para el Tribunal Superior de Bogotá. Allí podría tardar varios meses en resolverse el asunto.

La Fiscalía ya había advertido que las únicas audiencias que se hacían cumplidamente eran las que se habían pedido por los abogados de la defensa para pedir la libertad de sus clientes. Incluso, el ente acusador había pedido a la Judicatura investigar a los abogados por lo que consideró un “rosario de peticiones” e insistencias a las audiencias que han demorado el proceso penal.



El exvicefiscal Francisco Sintura, que representa a un grupo de víctimas de Interbolsa, señaló que hay riesgo de impunidad y que el tiempo también juega a favor de Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Víctor Maldonado, procesados por irregularidades en el Fondo Premium.



“Hay delitos cuya prescripción está encima. Y aún falta que se termine la audiencia preparatoria, se adelante el juicio oral donde se debaten las pruebas y se examinan los cientos de testigos, falta la decisión del juez y los recursos. Entonces el riesgo de materialización de la prescripción es claro”, afirmó Sintura.



