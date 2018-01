Eln estaría tras atentado contra estación de Policía en Barranquilla

En principio, las investigaciones de la Policía apuntaban a que narcos habrían organizado el ataque, no obstante, las pesquisas del ente investigador están dando un giro y apuntan a que sería el Eln quien perpetró el atentado, según le informaron fuentes de la Fiscalía a EL TIEMPO.



El ataque con explosivos en la estación de Policía de San José, en Barranquilla, que deja hasta el momento cinco uniformados muertos y 41 personas heridas ocurrió este sábado a las 6:40 de la mañana. Por los hechos ya fue capturado un sospechoso, identificado como Cristian Camilo Bellón, a quien se le encontraron un radio de comunicaciones e información de la Policía, la cual tenía en algunas hojas sueltas.

La Policía aseguró que también se le encontró información que lo relacionaría con el ataque con explosivo al CAI de Soledad 2.000, en el vecino municipio de Soledad, ocurrido la madrugada de este domingo y que dejó siete policías y dos civiles heridos.



Fuentes de la Fiscalía señalan que el perfil del capturado, de 31 años, quien no tiene antecedentes judiciales, llamó la atención de los investigadores, pues nunca ha estado preso ni tiene ninguna anotación por infracciones.



Para los investigadores del CTI un indicio de que el Eln podría estar detrás del atentado es que el perfil de Bellón -quien estudió filosofía- no se ajusta a lo que serían las bandas criminales ni el narcotráfico.



En la mañana de este domingo se hizo un allanamiento en su vivienda, en Bogotá, donde, según fuentes del proceso, vive su madre.



Las autoridades están verificando si de nuevo las milicias urbanas del Eln siguen activas, con el fin de establecer si tienen comunicación con el Comando Central del Eln (Coce), o actúan por su cuenta.



La audiencia contra Bellón, inicialmente programada para las 8 de la mañana de este domingo, fue aplazada porque el sospechoso afirmó que quiere tener un defensor de confianza y se negó a ser asistido por uno de la Defensoría del Pueblo.



Este lunes a las 9 a.m. se reanudará el procedimiento de imputación de cargos contra Bellón, quien deberá responder por homicidio agravado, homicidio en tentativa, terrorismo agravado y uso de material explosivo.



Fuentes del ente investigador también señalan que se investiga la veracidad de un comunicado publicado en las últimas horas en el que este grupo guerrillero se adjudica el ataque.

Hasta el momento se desconoce la autoría de los ataques contra la Policía ocurridos en Soledad y Bolívar, que deja hasta el momento dos policías muertos.

UNIDAD INVESTIGATIVA y JUSTICIA