Se le caen dos megacontratos a Electricaribe

La intervenida empresa de servicios públicos Electricaribe se acaba de quedar sin su principal asesor: Tetra Tech.

La multinacional decidió retirar una oferta de 9 millones de dólares para seguir acompañando el proceso de intervención e implementar medidas operacionales a corto plazo.



La decisión se conoce 3 semanas después de haber revelado EL TIEMPO que la Contraloría General encontró un vínculo societario entre Tetra Tech y la española Gas Natural Fenosa, a la que el Gobierno le quitó el control de Electricaribe por irregularidades de manejo.



Comparten 25 socios. Y, aunque una cláusula obligaba a Tetra Tech a señalar cualquier impedimento o conflicto de interés con Electricaribe, bajo la gravedad del juramento, nunca reveló sus nexos.



De hecho, el agente liquidador de Electricaribe, Javier Lastra, le admitió a EL TIEMPO desconocer esos vínculos, los cuales calificó de graves.



No obstante, Lastra dice que el retiro de la oferta de Tetra Tech no tuvo que ver con la investigación de la Contraloría.

Dos versiones

“Tetra Tech decidió retirar la oferta después de que nosotros les hiciéramos algunas observaciones. Al final pensaron que no era viable con base en las exigencias técnicas que planteamos”, explicó Lastra, quien ya había suscrito dos contratos con esa firma por 2.926 millones de pesos.



Y agregó que tras el retiro de Tetra Tech, la cual se oficializó el 17 de julio pasado, Electricaribe decidió asumir de forma directa las actividades “con base en los conocimientos internos que tienen los funcionarios de la empresa en liquidación”.



No obstante, los representantes de Tetra Tech en Colombia tienen otra versión. En comunicación con EL TIEMPO, su vocero informó que no pretenden retirarse de Electricaribe sino que planean reformular la oferta para “estar sincronizados y no hacer el proceso en islitas” con todos los actores que intervienen en la liquidación.

El otro contrato

En todo caso, tras la publicación de EL TIEMPO, organizaciones sociales de la costa Caribe ya habían solicitado cancelar el contrato de Tetra Tech, por posibles conflictos de intereses.



EL TIEMPO también supo que el empresario Jorge Hernán Cárdenas Santamaría, cabeza de la firma consultora Oportunidad Estratégica, retiró hace tres semanas una oferta de 1.000 millones de pesos para estructurar una solución definitiva en la liquidación de Electricaribe. Esta incluía la verificación de flujos de información, acompañamiento a estrategias con clientes y registros.



Al respecto, Lastra explicó que se iniciaron conversaciones con Cárdenas y se alcanzó a hablar de una propuesta preliminar en la que se iba a cobrar por hora/consultor, pero que “se declinó la oferta”.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com