El ‘Ñoño’ Elías y Zambrano eran ‘socios’, dice Fiscalía

Aunque la Fiscalía no logró el jueves que la jueza 25 con funciones de control de garantías de Bogotá enviara a prisión a Básima Patricia Elías, prima del polémico senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, en la audiencia se conocieron indicios que complican aún más la situación penal del congresista de Sahagún, Córdoba.

Según la jueza, la prima del ‘Noño’ (a quien la Fiscalía señala de ayudarlo a esconder la plata de sobornos supuestamente pagados por Odebrecht) no es un peligro para la sociedad, no ofrece riesgo de fuga y no podría afectar el proceso por lavado de dineros que se sigue en su contra. Esto, a pesar de que el ente acusador solicitó medidas cautelares para evitar que tenga contacto con su primo y jefe, uno de los senadores más enredados por el escándalo de corrupción.



Durante la imputación contra Básima Elías, la Fiscalía señaló que el senador Elías y el contratista Eduardo José Zambrano, representante legal de Consultores Unidos S.A. y detenido por el mismo caso, fueron ‘socios’ en negocios ilegales relacionados con contratación estatal, no todos ligados a los intereses de Odebrecht.



Puntualmente, se mencionó un contrato de abril del 2015 firmado por Consultores Unidos que le habría representado al ‘Ñoño’ una coima de 4.500 millones de pesos. En la audiencia se dijo que el ‘Noño’ cobraba una ‘mordida’ del 5 % sobre el valor de los negocios que le ayudaba a conseguir a Zambrano.



Según la hipótesis de la Fiscalía, Básima Elías se prestó para recibir los dineros que iban para el congresista. De hecho, cuestionó la compra de varias millonarias propiedades que hizo la mujer en los últimos años.



En el caso puntual de Odebrecht, la Fiscalía tiene testigos que aseguran haberle entregado millonarias sumas en efectivo provenientes de ‘contratos fantasmas’ relacionados con la adición Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol II.

Contra Básima y su primo juegan las declaraciones del exsenador Otto Bula, así como grabaciones de chats que probarían el papel determinante del llamado ‘clan de los Ñoños’ en el entramado de corrupción de la firma brasileña.

Otto Bula en la Corte

El abogado de Básima, Iván Cancino, aseguró que la mujer tiene cómo demostrar la legalidad de sus propiedades. También afirmó que ‘los Ñoños’ “no son los multimillonarios que se ha pretendido mostrar”.



Además de la audiencia de imputación contra su prima, Bernardo Elías se jugaba el jueves otro partido clave ante la justicia.



La Corte Suprema de Justicia escuchó en entrevista al exsenador Otto Bula, quien firmó un acuerdo con la Fiscalía para servir como testigo de cargo contra otros partícipes en los sobornos. La diligencia, que duró cuatro horas, estuvo a cargo de la magistrada de la Sala Penal Patricia Salazar, y en ella Bula confirmó la información que ya ha venido entregándole a la Fiscalía, y que enreda al ‘Ñoño’ Elías con los sobornos de la Ruta del Sol II.



La audiencia fue suspendida después de que la abogada Silvia Rugeles, quien defiende al senador, pidió tiempo para conocer las pruebas que la Fiscalía envió a la Corte Suprema. La diligencia se reprogramará para los próximos días.



Tras esas declaraciones (hoy escuchará al empresario Federico Gaviria, socio de Bula y también preso por el caso) el alto tribunal debe determinar no solo si abre una investigación formal contra Bernardo Elías, caso en el cual podría ordenarse su captura.



La Corte tiene también bajo lupa a los los senadores Musa Besaile y Antonio Guerra de la Espriella, al exsenador Plinio Olano Becerra y el representante a la Cámara Ciro Rodríguez, todos mencionados por los testigos que decidieron buscar beneficios ante la Fiscalía.



La Corte también llamaría a entrevista en los próximos días al exviceministro de Transporte Gabriel Garcia y al excontratista Eduardo José Zambrano.



