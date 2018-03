El 'golpe de Estado' que Montealegre quiere dar a rector del Externado

En una carta de nueve páginas el exfiscal Eduardo Montealegre hace cuestionamientos al Consejo Directivo de la Universidad Externado de Colombia y se atraviesa al proceso de elección del nuevo rector de ese centro educativo.1

En el derecho de petición denominado ‘El Externado, es de los externadistas’, el exfiscal Montealegre señala que el Consejo académico no ha sido renovado en los últimos 15 años y esto “ha generado un déficit democrático evidente en el gobierno de la Institución”.



En la carta enviada al actual rector Juan Carlos Henao, con quien Montealegre ha tenido diferencias en el pasado, se lee “la elección de un nuevo rector, por un Consejo Directivo que no tiene ninguna legitimidad, su periodo se venció hace más de 15 años, es manifiestamente inconstitucional y viola el derecho fundamental a la participación democrática de todos los estamentos de la Universidad”.



Incluso señala que en caso de mantenerse la situación como está y de adelantarse el proceso de elección del rector habría cabida a acciones administrativas y judiciales “contra el Consejo Directivo, contra su rectoría o contra la Secretaría General”.



Montealegre pide en su carta que se convoque un nuevo Consejo Directivo, se suspenda la elección del rector, la modificación de los estatutos de la universidad que garanticen los derechos de las minorías y las garantías laborales de quienes no están de acuerdo con el “continuismo ascendente”, que según él, se está registrando en el prestigioso centro educativo.



Añade que se debe nombrar a un rector encargado para adelantar ese proceso al considerar que el actual rector, el exmagistrado Juan Carlos Henao no puede dar las garantías de equilibrio “porque tiene intereses en su reelección. Se debe garantizar el principio de igualdad de todos los aspirantes a ser rector del Externado y la transparencia de su elección”.



El 2 de mayo de 2012 asumió como rector Henao quien anunció una política de “continuismo ascendente”, que buscaba mantener las políticas del anterior rector el reconocido abogado Fernando Hinestrosa, quien estuvo casi 50 años al frente al Externado.





