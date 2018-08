El FBI indaga si Cemex, Argos y Holcim violaron normas de EE. UU.

Las razones de la reciente visita del Departamento de Justicia y del FBI a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se han guardado en absoluto secreto. Lo único que ha trascendido es que llegaron a mediados de julio y se llevaron las pruebas de la cartelización empresarial en el mercado del cemento, que involucra a Cemex, Argos y Holcim.

EL TIEMPO estableció que la información obtenida fue anexada al expediente adelantado por la Comisión de Valores de ese país y el Departamento de Justicia por supuestas violaciones a las leyes internas anticorrupción y de competencia.

‘Estamos cooperando’

Al respecto, Juan Esteban Calle, presidente de Cementos Argos, advirtió que la empresa no tiene actualmente ningún pliego de cargos o acusación en Estados Unidos. No obstante, aclaró que recibieron hace unos meses requerimiento de información del Departamento de Justicia.



Cuando se le preguntó al respecto, Calle manifestó que esas solicitudes de información son reservadas. Pero precisó que no tienen nada que ver con sus actividades en Colombia. En cuando a la sanción de la SIC, ratificada por el Consejo de Estado, manifestó que están revisando el fallo e insistió en el correcto proceder de la cementera.

Cemex, por su parte, aseguró desconocer los detalles de la visita a la SIC. Además, que como lo ha venido informado su matriz, “está cooperando con las autoridades pertinentes en Estados Unidos, respecto a las investigaciones que adelantan la Comisión de Valores y el Departamento de Justicia por supuestas violaciones a leyes anticorrupción y de competencia”.



“Al día de hoy, Cemex Colombia no ha sido notificado de algún proceso nuevo”, explicaron sus voceros.



Al cierre de esta edición, Holcim no había respondido los mensajes dejados por este diario.



UNIDAD INVESTIGATIVA

