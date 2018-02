El ‘disc-jockey’ de una rumba en Bosa que portaba brazalete del Inpec

Es la segunda vez que las autoridades sorprenden al disc-jockey Jonny Michel Pinilla Romero fuera del perímetro de vigilancia electrónica del Inpec.

Sin embargo, el Juzgado 16 de Ejecución de Penas, que tiene su caso, no ha tomado medidas ante las transgresiones del detenido. Este mismo despacho lo condenó a cinco años y cuatro meses prisión por un caso de robo. Pinilla Romero está preso desde el 8 de junio del 2012, condenado por hurto agravado, porte y fabricación de armas de fuego.



El 14 de abril del 2016 recibió el beneficio de la detención domiciliaria y el 29 de junio del año pasado estrenó uno de los nuevos brazaletes del Inpec.



El sábado pasado, al DJ, de 28 años, la Policía y el Ejército lo descubrieron en una rumba a unas 8 cuadras de su casa, en el barrio Bosa Piamonte –sur de Bogotá–, trabajando frente a una consola como disc-jockey. Estaba, de hecho, incumpliendo con la detención domiciliaria que le otorgó el despacho judicial.



Pinilla es uno de los 5.266 internos que deben llevar un brazalete del Inpec del sistema de vigilancia electrónica satelital ininterrumpida que permite rastrear en tiempo real los pasos del detenido.



Este dispositivo, de origen inglés y que según el Inpec es de los más modernos, debió detectar y alertar los movimientos irregulares de Pinilla Romero. Estos aparatos contienen un GPS que ubica al recluso en cualquier lugar en donde esté. Estos hacen parte de un contrato que firmó la Uspec (Unidad de Servicios Penitenciario y Carcelarios) el año pasado por 33.497 millones de pesos



Sin embargo, no es el caso del ‘DJ Jonny’, porque en la central de monitoreo nunca se dieron cuenta de que este hombre se alejaba de su casa cada vez que quería, sin ninguna orden judicial para hacerlo.



Este lunes, un dragoneante del Inpec, de apellido Castro, y un técnico electrónico, con una patrulla de la Policía, visitaron la vivienda de Pinilla para averiguar por qué el brazalete no funcionó.



Una fuente cercana al caso le contó a este diario que anotaron que una de las anomalías es que el equipo estaba apagado por falta de carga de la batería, “esta se había descargado”, situación que debió ser advertida. El hecho ha generado polémica: de cuán vulnerables son estos equipos en beneficio de los reclusos.



Este no es el único caso de similares características que reportan las autoridades en Bogotá.



También se conoció el de Andrés Camilo Maca Cortés, otro recluso acusado de haber disparado contra el mayor del Ejército Helver Alirio Verdugo Sierra, en medio de un asalto. El oficial se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Militar por la gravedad de la herida que sufrió en el tórax.



Maca Cortés participó en el hecho a pesar de que está condenado y con la casa por cárcel; de hecho, portaba el día del fallido asalto un brazalete de vigilancia electrónica, a hora y media del sitio en donde debería estar cumpliendo la medida.

El evento, con el que también se cuestiona la eficacia de estos equipos de vigilancia, ocurrió el pasado 9 de febrero, en la vía a Choachí, Cundinamarca.



Ese día, el oficial reaccionó ante los seis hombres que interceptaron el vehículo en el que viajaba e hirió a uno de los ladrones que cubrían sus rostros con capuchas. El herido, Cristian Andrés Muñoz Vacca, primer capturado en el caso, fue clave para descubrir a los demás integrantes de la banda.



La Fiscalía supo que uno de los responsables del ataque a un oficial militar había sido uno de los que vigila el Inpec cuando las autoridades allanaron 4 viviendas el pasado 19 de febrero.



En la operación capturaron a Maca Cortés y a los otros asaltantes: Jhon Jairo Ibáñez y Mauricio Maca. A este último le hallaron un revólver calibre 38 largo y 24 cartuchos. Todos fueron enviados a la cárcel Modelo.

