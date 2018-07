Contralor insiste en cuestionamientos a finanzas de Reficar

Mientras en el 2016 Reficar tuvo pérdidas por 2,44 billones de pesos –parte de ese detrimento se debe a las irregularidades por los sobrecostos en la ampliación de la refinería–, en el 2017 en su contabilidad arrojó una ganancia neta de $48.000 millones, sin ninguna acción concreta que apalancara ese resultado.



Así lo aseguró el contralor Edgardo Maya en una carta enviada a EL TIEMPO, en la que ratifica que los estados financieros de Reficar no reflejan su realidad económica.

El editorial de este diario del sábado pasado aseguró que “tender un manto de duda es inconveniente si el exceso de celo de la Contraloría la lleva a chocar con prácticas contables legítimas (...). Aunque es encomiable la labor del ente estatal, valdría la pena que examine sus cálculos y se apoye en peritos externos de la más alta preparación, ya sea para que ratifique su opinión o para que la cambie”.



En respuesta a ese editorial, el contralor insistió en que las cifras objetivas encontradas no favorecen a Reficar. Así, para el 2017, las ventas de productos refinados fueron de 9,15 billones de pesos y el costo de ventas fue de 9,95 billones, “dando una pérdida operativa de 784.000 millones de pesos y un margen operativo negativo de 8,57 por ciento”.



También, dijo Maya, entre el 2016 y el 2017 los flujos de caja de Reficar tenían más de 42.000 diferencias, de las cuales por lo menos 109 tienen un efecto real en el cálculo contable: “La prospectiva del negocio tiene variaciones en ingresos y egresos, solo evidenciando mejoras luego del 2030 con márgenes de refinación cercanos a los 30 dólares por barril, valor que aún no se ha dado en la industria”.

Lo realmente válido es la aplicación objetiva

de los criterios

para revelar razonablemente la situación financiera

y contable de la empresa FACEBOOK

TWITTER

El contralor aseguró que el indicador ebitda –que muestra el beneficio bruto de la operación antes de deducir los gastos– a noviembre del 2017 era de 19 millones de dólares negativos, “es decir, no se producían los recursos de tesorería suficientes para operar y atender el proyecto con una deuda superior a los 2.400 millones de dólares”.



Tanto es así, dice Maya, que Ecopetrol (dueña de Reficar) asumió la deuda que tenía la refinería de Cartagena a cambio de acciones, lo que cambió el indicador a 4 millones de dólares positivos para diciembre del 2017.



Maya dijo que una de las principales preguntas tras la auditoría fue cómo un deterioro de US$ 1.500 millones en 2016 se revirtió en un solo año en 500 millones “sin haber generado acciones efectivas en su plan de mejoramiento”. También afirmó que este análisis se hizo con buenas prácticas “que no requirieron de peritos internacionales, como sugiere el editorial para su aplicación, arrojando resultados legítimamente obtenidos”.



También aseguró que “el objetivo de la contabilidad es reflejar la realidad económica de los negocios respetando las normas que les aplica”, y aunque reconoce que se pueden revalorar los activos, dice que el grado de incertidumbre en el futuro del negocio de la refinación afecta sus resultados.



Concluye Maya que “lo realmente válido es la aplicación objetiva de los criterios para revelar razonablemente la situación financiera y contable de las empresas y entidades donde el Estado tenga compromiso patrimonial”.



JUSTICIA