El caso por el que la Cámara acusó a Henry Villarraga 

El polémico exmagistrado Henry Villarraga se convirtió en el segundo magistrado en ser acusado por la Cámara de Representantes, después de Jorge Pretelt, cuyo proceso ya está en la Corte Suprema de Justicia por el caso Fidupetrol.

Villaraga, quien fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, comenzó a ser investigado luego de que la Fiscalía General señaló que en unas interceptaciones telefónicas que se le hicieron al coronel Róbinson González del Río, condenado por falsos positivos, aparecían llamadas al alto funcionario judicial.



El caso se da porque a pesar de que Villarraga era magistrado de esa Sala Disciplinaria y debía guardar imparcialidad y objetividad, en las llamadas aparecía presuntamente asesorando a González en un caso que tenía en la Judicatura, alegando un conflicto de competencias sobre qué jurisdicción debía llevar su proceso.



La Judicatura, incluyendo a Villarraga, debían decidir si la investigación contra González quedaba en la justicia ordinaria o pasaba a la penal militar.



En noviembre del 2013 Villaraga renunció irrevocablemente a la Sala Disciplinaria de la Judicatura tras el escándalo de sus supuestos intentos por favorecer a González del Río.



En las grabaciones de la Fiscalía se presume, incluso, que hubo un pago de 400 millones de pesos y se oye cómo Villarraga pide que no registren sus ingresos al complejo militar en donde estaba preso González.



“Mi decisión obedece al llamado que me haga la justicia, del que me defenderé y rendiré las debidas explicaciones desde la tranquilidad y el incondicional apoyo de mi familia”, decía la carta en la que renunció.



Villarraga ha aceptado que se reunió con González pero dijo que lo hizo en la legalidad.



Ha dicho que se presentó ante su oficina y le dijo que iba a pedirle que hiciera justicia ya que la tesis de Villaraga era que su caso debía quedar en la justicia militar. Esa ponencia, sin embargo, fue derrotada por la mayoría de sus compañeros.



Según entrevistas que Villaraga le dio a EL TIEMPO en el 2013, sólo se comprometió con González a estudiar su caso. "Parto de un principio de buena fe, de que los miembros de las FF. MM. no ordenan a sus subalternos ir a cometer delitos. Invertir esa tesis es dar por sentado que estamos en manos de criminales", aseguró en su momento.



