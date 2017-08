EE. UU. acusa a 4 ‘zares’ de esmeraldas y a exalcalde de narcotráfico

En una decisión judicial sin precedentes, la Corte del Distrito Sur de Florida acusó formalmente por narcotráfico a cuatro poderosos esmeralderos colombianos.



Según lo estableció EL TIEMPO, el primero en la lista es Gilberto Rincón Castillo, reconocido empresario con concesiones mineras estatales en la zona de Maripí, Boyacá, de donde fue concejal y ejerce gran influencia.

La Fiscalía de Estados Unidos lo acusa de conformar una organización ilegal que exporta coca hacia Estados Unidos y que opera desde el 2002 y hasta la fecha.



Según agentes federales, otro de los miembros de esa red es el exalcalde del municipio de Coper, Boyacá, José Rogelio Nieto Molina, del partido de ‘la U’ y quien quería salir reelegido en las elecciones pasadas.



En el 'indictment', al que EL TIEMPO tuvo acceso, se asegura que ambos pertenecen a una red criminal con tentáculos en Venezuela, México, la República Dominicana y Haití.

Los hermanos

El grupo de acusados lo completan el legendario esmeraldero Horacio Triana. Además, Pedro Nel Rincón Castillo, alias Pedro Orejas, y Ómar Josué Rincón Castillo, hermanos de Gilberto Rincón.



“Don Gilberto se la pasa en una Toyota blanca recorriendo sus minas y pagándoles a los trabajadores. Es un empresario honrado. Él no tiene ningún proceso en Colombia”, explicó un allegado.



No obstante, los Rincón Castillo han estado por años en el radar de las autoridades, especialmente de la Policía de Colombia, por sus nexos con la mafia y con el paramilitarismo.



Y si bien Ómar y ‘Pedro Orejas’ están presos, sus delitos están relacionados con asesinato y no con la mafia.



En efecto, Ómar fue capturado en julio del 2016, por el crimen del vigilante Julio Rincón Pinilla, cuyo cuerpo fue hallado en una quebrada entre Maripí y Pauna, Boyacá, zona esmeraldífera bajo sus dominios.



En cuanto a ‘Pedro Orejas’, este purga una condena de 20 años por el crimen de Miguel Pinilla, a quien le propinó 12 disparos en el 2008. Y aunque también fue procesado por concierto para delinquir y porte ilegal de armas, un juez de Boyacá lo absolvió, en noviembre del año pasado.



El curtido Horacio Triana, es el otro gran acusado. Este permanece preso por financiar un cinematográfico atentado en la zona rosa de Bogotá.



En ese episodio, a finales del 2012, perdió un ojo y un riñón el comerciante de gemas Hernando Sánchez, uno de los sucesores del desaparecido Víctor Carranza Niño, el gran ‘zar’ de las esmeraldas.



De hecho, Triana, también exconcejal, es investigado por los atentados registrados contra Carranza, su eterno rival, en complicidad con el ala armada de la organización del capo Daniel el ‘Loco’ Barrera, extraditado a Estados Unidos.

‘Marino’, hombre clave

Al respecto, EL TIEMPO estableció que hombres de Barrera han testificado contra la organización de los Rincón.



Además, que la captura de Pedro Alveiro Páez Cifuentes, alias el ‘Marino’, fue clave dentro de la investigación.



El Marino fue detenido en junio del 2016, en una lujosa casa de Chía. El hombre, sobre quien pesaba una circular roja de la Interpol, es señalado de manejar una de las principales narcorrutas desde Colombia hacia la República Dominicana, desde donde la droga se enviaba a Estados Unidos y a Europa.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, el día de su captura, el ‘Marino’ estaba reunido con Ómar Rincón Castillo, quien fue requerido para que se identificara.



Semanas después, fue capturado por homicidio.



Otra de las pistas que siguieron los agentes fue el crimen de Hidelbrando Castro, conocido como ‘Chico Malo’. El cuerpo del empresario apareció baleado, el 5 de febrero pasado, al interior de su vehículo en la vía entre Muzo y Maripí.



‘Chico Malo’ era socio de la mina La Pita, ubicada entre Muzo y la inspección de Coscuez, en San Pablo de Borbur, de la cual también son accionistas los Rincón.

Según las investigaciones, el comerciante, de 42 años, acababa de llegar de Estados Unidos.



“En Colombia también se han recogido testimonios que señalan que los Rincón estarían lavando grandes capitales a través de falsas explotaciones de esmeraldas”, aseguró un oficial de inteligencia.



De hecho, ya se indaga si la mina La Pita, en manos de ese clan, produce la gemas que declaran.



Además, testigos aseguran que este grupo de esmeralderos manejarían laboratorios en Otanche, occidente de Boyacá, que producen cerca de 1.200 kilos de droga al mes (ver recuadro).

EL TIEMPO intentó ubicar a Gilberto Rincón y al exalcalde Nieto para conocer su reacción ante la decisión de Estados Unidos. Pero no fue posible ubicarlos.

El Tío Sam va tras sus fortunas

En el ‘indictment’ en contra del grupo de esmeralderos colombianos, la Corte Sur de Florida tiene un capítulo especial. En este ordena ir contra los bienes de los implicados que, según la investigación, fueron usados o son fruto de su conducta criminal.



El señalamiento coincide con la información en manos de autoridades colombianas que señalan que en sus fincas operan varios laboratorios de cocaína. No obstante, la información nunca ha podido ser verificada porque sus bienes son custodiados por ejércitos privados armados con fusiles.



