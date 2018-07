Edificio de la Esap en Santa Marta se volvió un 'elefante blanco'

La Contraloría General encontró que un edificio que se construyó en Santa Marta y que debía ser usado como sede de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) terminó convirtiéndose en un elefante blanco que no cumple ninguna función, y que, por el contrario genera un riesgo.

Para poder ser usado, dice la Contraloría, el edificio tendría que ser demolido y se tendría que celebrar otro contrato para volverlo a construir, pues la actual estructura es débil e inestable. Esto implica que se tendría que volver a pagar por esta obra.



En ese edificio que no sirve, dice la Contraloría se habrían perdido por lo menos 4.521 millones de pesos, por lo que se abrió un proceso de responsabilidad fiscal. Ese proyecto le correspondía a la dirección del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonade), pues tenía la gerencia del proyecto.



La obra es inviable ya que el proyecto nunca cumplió con las normas de sismo-resistencia. Aunque la Esap no avaló la edificación, y era claro que tenía fallas en su estructura, el Fonade de todas maneras la recibió y pagó los recursos del contrato.



En esa investigación están involucrados como presuntos responsables la firma interventora de la obra DPC Ingenieros SAS, así como el contratista Óscar Daniel Garzón Forero. Garzón fue inhabilitado el 24 de abril del 2016 por la Procuraduría para contratar con el Estado por un término de 5 años.



Por esa razón el Contralor General Edgardo Maya le envió todo el expediente al Procurador Fernando Carrillo Flórez con las pruebas de este caso de despilfarro de recursos públicos para que se inicien las investigaciones disciplinarias a las que haya lugar contra funcionarios del Fonade.



Entre las pruebas están las comunicaciones que la Contraloría le envió en su momento al gerente general del Fonade, Álvaro Édgar Balcázar Acero, y a la directora de la Esap, Claudia Marcela Franco en las que les pedía explicaciones sobre por qué no se había culminado la obra.



El mismo director encargado de la ESAP, Giovany Javier Chamorro Ruales, le informó el pasado 9 de julio al Contralor sobre las deficiencias en el concreto que se usó, el cual “sólo alcanza un 60% de la resistencia requerida en las especificaciones de diseño, situación que no permite establecer la confianza que se requiere al momento de proponer una rehabilitación de la estructura”.



Para que el edificio sirva se debería intervenir la cimentación, columnas, muros de concreto, vigas y placas de entrepiso, lo que resultaría un proceso costoso, riesgoso y complejo.



Además, la Contraloría dice que el edificio se encuentra "en un deplorable estado de deterioro y no reporta ninguna utilidad a la región".



El convenio con el Fonade fue suscrito en el 2011, y aunque debía quedar listo en 12 meses, el contrato se prorrogó en cinco oportunidades y a la fecha sigue sin entrar en funcionamiento.



"Las graves falencias que presenta la estructura ante el evidente incumplimiento de las normas de sismo resistencia, y que incluso pondrían en riesgo la vida de los posibles usuarios, han llevado a que la deficiente construcción que hoy se levanta en Santa Marta, no preste ninguna utilidad pública y mucho menos servicio alguno a la comunidad, representando un verdadero monumento a las obras inconclusas e inservibles", dice la Contraloría.



