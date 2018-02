‘Jamás he tenido vínculos con las Farc’: dueño de Supercundi

Desde la celda en la que está recluido, por orden de un juez de Bogotá, Norberto Mora Urrea, capturado el lunes por el CTI de la Fiscalia, accedió a contestarle a EL TIEMPO diez preguntas sobre sus supuestos nexos con las Farc.

Dice que no son testaferros de esa organización, que no conocen a alias Romaña, que se han hecho a pulso y que ese grupo secuestró a uno de sus hermanos, lo que los obligó a trasladarse a Panamá. Además, asegura que le debe más de 29.000 millones de pesos a la banca local.



¿Quiénes son la familia Mora?



Una familia campesina de San Juan de Sumapaz. Somos 9 hermanos, hijos de Pedro Diego Mora Delgado y María Ana Bertilda Urrea. Ellos fundaron el negocio de compra y venta de víveres y abarrotes en los 70. Jamás fueron cuestionados por ninguna autoridad. Yo he trabajado desde los 14 años para seguir con el legado consiguiendo posicionar nuestra empresa dentro de las 500 más grandes del país.



Espero que esto se aclare y solicito que la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) garanticen la continuidad de más de 1.500 empleados. Para mí lo más importante es el bienestar y el buen nombre de mi familia y mis trabajadores. Espero que esta situación se aclare lo más pronto posible y se demuestre nuestra inocencia.

¿Cómo explica el veloz crecimiento de su negocio?



No ha sido tan veloz como usted lo manifiesta. Llevamos en el mercado 40 años y 15 como Supercundi. El crecimiento ha sido con planeación estratégica y el apalancamiento financiero con la banca: debemos 29.000 millones de pesos. Gracias a ello pudimos realizar la expansión del negocio a los distintos municipios y ciudades.



¿Por qué el crecimiento de las tiendas coincide con la zona de El Caguán y la negociación en Cuba?



Falso. Si eso fuera cierto, sería interesante investigar todas las empresas de Colombia que por esas fechas crecieron. El mayor crecimiento fue a partir de 2013. La Fiscalía tiene la contabilidad sin que haya podido demostrar ingresos distintos a los préstamos. Todo se declaró en la Dian.



¿La señora Bertilda Urrea conoció al ‘Mono Jojoy’?



No. Son del Sumapaz y sobre eso han querido construir esa falsa historia.



¿Tiene nexos con Romaña?



Ni yo ni mis hermanos hemos tenido ningún tipo de vínculo con esa persona. No hay una sola prueba que demuestre que tenemos vínculos con él o con cualquier miembro de las Farc.



¿Pagó vacuna o fue secuestrado por las Farc?



Mi hermano Alirio fue secuestrado en 1999 y tuvimos que pagar. Fuimos víctimas de extorsión y atentados explosivos en nuestros locales. El Gaula y la Fiscalía tienen las denuncias.



¿Las Farc los obligó a ser sus testaferros?



Jamás he tenido vínculos personales, comerciales ni de ningún tipo con las Farc.

¿Y la granada que estaba en sus tiendas?



Es falso. Solo es revisar las actas de la Fiscalía y ver los videos de seguridad.



¿Cómo explican las empresas en Panamá?



Después del secuestro de mi hermano, las autoridades nos sugirieron irnos. En esa época lo más parecido a Colombia era Panamá, donde residimos. A mí no me gusta viajar largos trayectos en avión, así que optamos por Panamá, y adquirimos unas fincas a través de un crédito bancario.



¿Han recibido amenazas?



Mi familia ha sido amenazada, decir que somos los testaferros de las Farc es ponernos una lápida en la espalda. Mire lo que pasó en los almacenes. Les pido al Procurador y al Fiscal que protejan a mi familia, especialmente a mis 9 hijos.



¿Quién ordenó saquear las tiendas?



Eso deben decirlo las autoridades, pero pienso que por estar en zonas populares y por decir que era de las Farc se metió la gente a robar. Yo les pedí a mis abogados presentar denuncias.



Nuestra actividad comercial ha sido certificada por nuestros proveedores nacionales y extranjeros, los mismos que proveen a los grandes supermercados de este país. Obtuvimos la certificación BASC. Usted puede verificar que es una alianza empresarial para un comercio seguro que previene el lavado de activos y la financiación del terrorismo creo que desde el 2011. Le pedimos al señor Procurador que nos ayude, que nos proteja, que vigile lo que están haciendo con nosotros; a la Fiscalía, que tenga en cuenta a los trabajadores, que entregue una empresa funcionando.



¿Tiene usted o alguien de su familia propiedades en Ecuador?



Falso. Hoy hubiese querido tener mi patrimonio en otro país y no en un país que no protege a su gente, donde no hay seguridad jurídica, donde en vez de preguntarle al ciudadano, lo juzgan, lo acaban judicial y mediáticamente. Después, cuando ya todo esté acabado y en manos de otros, se dan cuenta de que fue un gran error.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @uinvestigativa