Costosas sedes judiciales en Cundinamarca mutaron a elefantes blancos

La Contraloría General advirtió el posible detrimento de 22.422 millones de pesos que invirtió el Consejo Superior de la Judicatura en la construcción de dos sedes judiciales en Zipaquirá y Soacha (Cundinamarca). Pese al millonario gasto en estos palacios de justicia, las dos sedes se están convirtiendo en elefantes blancos porque no prestan ningún servicio.

En el caso del palacio de Justicia de Soacha, se invirtieron 13.488 millones de pesos sin que se suministraran los servicios públicos y se construyeran vías de acceso, lo que hace que este edificio no haya podido ser abierto para la comunidad.



Esto se da por la "deficiente estructuración del proyecto realizada en coordinación con la alcaldía municipal, la cual ha llevado a que no pueda ser puesta al servicio del público en mediano plazo", dice la auditoría.



En el caso de la sede de Zipaquirá, la Contraloría detectó que tiene fallas en su construcción que obligan a hacer nuevas inversiones para que pueda funcionar.



A pesar de que estas dos sedes fueron canceladas en su totalidad a los contratistas, siguen sin servir para la administración de justicia.



La auditoría financiera al Consejo Superior de la Judicatura encontró que "persiste y se ha agravado la deficiente gestión de la entidad en materia de infraestructura física".



La Contraloría dice que en el período 2013-2016 la Judicatura destinó $402.259 millones para los proyectos de infraestructura, pero se tuvieron avances físicos inferiores al 50 por ciento anual, "lo cual se traduce en retrasos en la culminación de estos proyectos y afectación de las condiciones necesarias para la prestación adecuada de los servicios de justicia en el país".



El ente de control afirma que en el caso de Zipaquirá y Soacha, no sólo están en riesgo los millonarios recursos, sino que los dos elefantes blancos también "afectan la posibilidad de que las comunidades de estos municipios puedan acceder a un eficiente y oportuno servicio de justicia, ante la imposibilidad de contar con las sedes construidas para tal fin".



