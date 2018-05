Disidencias estarían tras desaparición de cuatro hombres en el Naya

Los hombres de alias Chumbi, jefe de las disidencias del frente 31 de las Farc, estarían detrás de la desaparición de Íber Angulo Zamora, sus dos hermanos y un primo.



Así lo confirmó a EL TIEMPO el vicealmirante Orlando Romero, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, quien dijo que están trabajando de la mano de Fiscalía, Policía y Ejército para lograr la ubicación y rescate de los cuatro hombres.

‘Chumbi’ cuenta con unos 25 hombres en armas, milicianos que no se sumaron al proceso de paz y que se dedicaron al narcotráfico.



Angulo Zamora había logrado evadir un eventual secuestro el pasado 2 de mayo cuando un grupo de hombres ingresó a su casa en la vereda San Juan Santo de López de Micay (Cauca).



Luego de este hecho se lanzó una alerta de protección que fue atendida por la Defensoría del Pueblo; sin embargo, “el cinco de mayo iba en una lancha con personal de la Defensoría cuando fueron interceptados por 6 u 8 delincuentes fuertemente armados que se lo llevaron”, señaló el vicealmirante Romero.



El pasado 17 de abril se reportó la desaparición de Obdulio y Hermes Angulo Zamora y su primo Simeón Olave Angulo, quienes habían sido contratados para realizar un transporte fluvial.



Su desaparición se registró en inmediaciones de Puerto Merizalde en cercanías a la desembocadura del río Naya, “zona que junto a López de Micay está en la mira de las autoridades por el uso que le están dando las redes de narcotraficantes para el paso de la coca hacia la costa Pacífica”, aseguró el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico.



Orlando Castillo, integrante del consejo comunitario del río Naya dijo que los desaparecidos son líderes sociales, “no sabemos qué grupo se los llevó y el por qué. Lo cierto es que no habían recibido amenazas contra su vida y son muy queridos por la comunidad”.



Las gobernaciones de Cauca y Valle ofrecen cada una 25 millones de pesos en recompensa por información que permita la ubicación de los desaparecidos.



JUSTICIA