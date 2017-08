Gobernadora del Valle niega injerencia en relevo en Drogas la Rebaja

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, calificó de tendencioso el hecho de que quieran vincularla con el reciente nombramiento de nuevo agente especial interventor o administrador de Drogas La Rebaja, que hizo la Superintendencia de Economía Solidaria.



Tal como lo reveló este diario, Andrés Hernández Böhomer, quien completaba ya 12 años al frente de Copservir con buenos resultados financieros, fue sacado por decisión de la Superintendencia. Su relevo coincidió con un concepto que emitió indicando que la intervención del gobierno en la cadena de droguerías, fundada en los 80 por los hermanos Rodríguez Orejuela, debía cesar.



Al respecto, la gobernadora negó que tuviera nexo político con la nueva agente especial, Martha Cecilia Caracas Montaño.

"Debo decir, primero que todo, que como gobernante y como persona soy respetuosa de la Constitución y la Ley, de las normas del Estado y las competencias de cada gobernante o servidor público, por lo cual no tengo ninguna injerencia legal ni interés particular en la actuación de la Supersolidaria en este caso", señaló Toro en comunicación a EL TIEMPO.



Y agregó que "tal como señala el artículo, la Superintendencia explicó que la medida de intervención le compete exclusivamente al Gobierno Nacional, y que la designación de Caracas se hizo porque cumple con los requisitos establecidos para ser inscrita en la base de datos de agentes especiales de la Superintendencia, y no porque supuestamente tenga cercanía conmigo".



Y aunque la Gobernadora reitera que no ha recomendado a Caracas para ese cargo, en todo caso advirtió que "conocer o ser amigo de un gobernante no necesariamente conlleva a una representatividad en lo público y resulta por lo menos tendencioso que me quieran poner en una situación en la que no estoy relacionada".



Según Héctor Raúl Ruiz, cabeza de la Supersolidaria, la salida del agente especial fue una decisión discrecional respaldada por la ley. Y agregó que en los próximos días se evaluará si Copservir, que ya está entre las 100 empresas más grandes del país, con una facturación de 1,2 billones de pesos, sigue o no intervenida.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com