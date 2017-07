Banco Agrario dilapidó 19.666 millones al comprar libranzas a Estraval

La Contraloría General determinó un detrimento de 19.666 millones de pesos en un contrato de compra de cartera de libranzas que el Banco Agrario hizo con la cuestionada e intervenida firma Estrategias en Valores S.A. (Estraval).

Según la investigación, el Banco Agrario le compró a Estraval créditos de libranza no vencida, originados por diferentes cooperativas, por un valor de 24.126 millones de pesos. Ese dinero correspondía a 5.359 libranzas.



Con esa transacción, el banco le delegó a Estraval la función de administrar, cobrar y recaudar dicha cartera.



Para la Contraloría es claro que cuando el Banco Agrario hizo la compra de cartera no cumplió sus propias políticas, ya que no le exigió a Estraval que estuviera legalmente constituida, ni que tuviera tres años mínimos de experiencia en el negocio de las libranzas.



Tampoco le exigió documentos que demostraran los procedimientos de crédito de las cooperativas que supuestamente tenían la deuda con Estraval.



"Se encontraron deficiencias en el proceso de valoración y estructuración del modelo de negocio de compra de cartera de libranza por parte del Banco Agrario, al no realizar la evaluación integral de los riesgos asociados a la operación, entre ellos el riesgo de contraparte, pues Estraval fue un intermediario que asumió obligaciones y responsabilidades propias del negocio", asegura la investigación.



La Contraloría asegura que para recuperar el dinero invertido el Banco le solicitó al liquidador de Estraval que lo reconociera como acreedor de esa firma, pero no pudo ser reconocido como afectado.



A pesar de que en el 2015 la firma Estraval comenzó a demorar las transferencias de las cuotas recaudadas, el Banco no tuvo en cuenta esa situación para advertir posibles riesgos en el cumplimiento del contrato.



El liquidador de Estraval, según la Contraloría, informó que esta firma tiene activos equivalentes a 41.449 millones de pesos que se deben destinar a cancelar primero las reclamaciones que superan los 549.000 millones de pesos de personas naturales y jurídicas que hayan sido reconocidas como afectadas por Estraval, lo que deja por fuera al Banco Agrario.



Este proceso fiscal se suma a las investigaciones que adelanta la Procuraduría contra cuatro directivos del Banco Agrario por las irregularidades en la compra de cartera a Estraval. Fue solo hasta el 2 de junio del 2016 que el Banco Agrario revocó el recaudo de cartera por parte de Estraval, cuando ya la Superintendencia Financiera había admitido la reorganización empresarial de esa firma y quedó con el manejo de los recursos de esa firma, por lo que el Banco Agrario no pudo obtener los dineros que ya había transferido en los créditos de libranza.



Según la Procuraduría el Banco no realizó un estudio financiero para evaluar la pertinencia de incursionar en ese negocio y tampoco analizó los beneficios de ingresar ese producto adicional dentro de su portafolio de créditos.



La pirámide de Estraval, que ya tiene un capítulo penal en la Fiscalía, dejó según el órgano acusador unos 4.000 afectados que perdieron una cifra que suma 600.000 millones de pesos.



La Fiscalía investiga a siete socios y directivos de Estraval que montaron la operación finaciera con la que ofrecían un supuesto rendimiento del 21 por ciento anual.



En las instalaciones de la empresa fueron hallados 81.877 pagarés y libranzas, de los cuales más de 8.000 estaban clonados dos o más veces. Esa fue la estrategia con la que pescaron a miles de clientes que recibían, a cambio de su plata, títulos valores que en realidad no tenían respaldo financiero.



