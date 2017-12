Firma explota narcolote del Estado sin pagar un solo peso

A pocos pasos del estadio Pascual Guerrero, se encuentra uno de los terrenos más valiosos de Cali, que primero terminó en manos de la mafia y que hoy está en medio de una monumental disputa entre el Estado y la empresa Evenplus SAS, que no paga un solo centavo por su arriendo y explotación.



Se trata del tradicional club San Fernando, un predio de más de 22.000 metros cuadrados, que por casi 70 años sirvió de escenario para lujosas fiestas con la Billo’s Caracas Boys, Benny Moré, Xavier Cugat y Lucho Bermúdez.

El lugar, avaluado en 20.000 millones de pesos, fue incautado y entregado a la vieja Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), luego de que lo adquirió Bernardo Pinzón Rivera, un señalado testaferro del narcotraficante extraditado Juan Carlos Rodríguez Abadía, alias Chupeta.Pinzón Rivera, ya había sido condenado a 57 meses de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico y apareció asesinado en España, a mediados de 2008.

Sin contrato y con deudas

Tras ese episodio, en 2009, el club fue sometido a un proceso de extinción de dominio, y dos años después la DNE se lo entregó como depositario provisional a la Corporación Club San Fernando, constituido por antiguos socios. Y ahí entró Eventplus que montó tres carpas para conciertos, cafetería, baños, bodega, oficinas y parqueaderos, a cambio de pagarle un 30 por ciento de las utilidades de los conciertos a la corporación.



La Sociedad de Activos Especiales (SAE), que reemplazó a la DNE, revisó el caso y encontró que los privados están explotando el bien del Estado sin pagar arriendo y sin contrato alguno.



“Eventplus no desembolsa nada, el Estado no ha recibido un solo peso. Por el contrario, el predio tiene más de 2.000 millones de pesos en deudas por impuestos prediales”, le aseguró a este diario Nury Moscoso, directora regional de la SAE.

Y la Corporación Club San Fernando afirma en una carta que nunca suscribieron un contrato de arrendamiento. Existe incluso un documento de la Cámara de Comercio que reitera que Eventplus no mostró “ningún documento que reúna las condiciones de un contrato de relación comercial”.



Por eso, se ordenó su inmediata desalojo y recuperación del narcolote. Pero ese proceso se ha convertido en una batalla campal.



Hace apenas dos días, 10 funcionarios de la SAE, 60 agentes de la Policía y empleados de la Personería, del ICBF y de la Alcaldía llegaron al sitio a pedirle a Eventplus la entrega del narcolote. Pero sus dueños siguen dilatando el proceso con todo tipo de maniobras legales. Han pedido incluso la presencia de la Unidad de Víctimas por tener desplazados en el predio.



Eso, según la Corporación Club San Fernando, tiene “propósitos evidentes de obstruir el desalojo”.



Y funcionarios que han ido a los operativos han dicho que les lanzan frases amenazadoras. “Nos dicen que ya nos conocen, que saben dónde vivimos. También hay guardias armados, uno no sabe a qué se expone”, contó uno de ellos. Incluso, para evitar la expulsión se han apoyado en un documento de la Personería de Cali según el cual la SAE no cumple protocolos internos, argumento calificado como absurdo.

¿Quiénes son?

EL TIEMPO investigó a Eventplus y estableció que fue constituida por Carlos Paz Guillén el 14 de noviembre de 2013, meses después de que la Corporación Club San Fernando la escogió como operadora.



Paz es un viejo conocido de la Industria Licorera del Valle, con la que ha firmado jugosos contratos a través de sus empresas Eventplus y Chivas Bar, algunos cuestionados por la Contraloría departamental. En papeles, aparece ligado a otros prósperos centros nocturnos como Cali es pachanguero show, El mejor parche en feria, Pincola y la carpa salón de eventos. Sin embargo, al Estado no le da un peso y por el contrario, ahora reclama mil millones.



Así se lo dijo a EL TIEMPO Sandro Paz, hermano del dueño de Eventplus, quien agregó que tienen un contrato por 10 años y que es un juez el que tiene que definir su validez.



“No nos interesa quedarnos aquí, no nos interesa el predio. Hemos invertido más de 1.000 millones de pesos, todo lo que pedimos es que eso se reconozca”, explicó.



Y admitió que en ocasiones exceden los límites de ruido, a pesar de estar al lado de casas y junto al Hospital Universitario del Valle.



“El ruido es un medio de presión; a veces sí nos pasamos los límites, pero eso es en todas partes, en el Salsódromo, en el estadio, el parque de las Banderas. Al hospital el ruido no lo afecta”, dice Paz.



Y hace apenas 48 horas, le pidieron a la SAE tres semanas para desocupar, justo cuando se acabe la Feria de Cali. Pero la SAE es clara: si no entregan, los desalojan.

La Alcaldía de Cali, por su parte, está a la espera de que el predio quede libre para comprarlo y levantar allí el archivo municipal y un megaparque para todos.

