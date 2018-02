Relevan al comandante de la Policía del Huila por escándalo de acoso

Desde el jueves, a través de las redes sociales, empezaron a circular varios audios y mensajes de texto que daban cuenta de un supuesto caso de acoso sexual del que venía siendo objeto una patrullera de la Policía en el Huila , quien calificó el hecho como una situación que “sobrepasaba la simple galantería” y se llegó a convertir “en unas situación incómoda”.

Ante este escándalo el director de la Policía, general Jorge Hernando Nieto, se pronunció al respecto y separó de su cargo al oficial:



“Una vez he conocido la denuncia de la patrullera Ana Milena Cruz Rayo de inmediato ordené a la Inspección General abrir la respectiva investigación disciplinaria para determinar la ocurrencia de los hechos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar de estos. También he dispuesto enviar a vacaciones al señor coronel comandante de Policía Huila y también en las próximas horas nombraré a un nuevo comandante de ese departamento”, precisó el general Nieto.



La denuncia fue enviada a su despacho a través de una carta, acompañada de varios mensajes enviados vía WhatsApp, en la que la patrullera de la Sijín Ana Milena Cruz señaló que desde hace varios meses venía siendo víctima de acoso por parte del comandante de Policía del Huila, coronel Óscar Efraín Pinzón



El director de la Policía calificó lo denunciado por la uniformada como algo inaceptable:

​

“La Policía Nacional de todos los colombianos y yo como director no toleraremos ningún comportamiento que afecte la integridad y los derechos de la mujer”, puntualizó el general Nieto.



JUSTICIA

justicia@eltiempo.com