Denuncia de policía abre debate sobre acoso en la Fuerza Pública

Un coronel con 26 años de carrera en la Policía, con seis distinciones públicas y que fue excomandante operativo de la institución en Bogotá, está hoy en el ojo del huracán por la denuncia hecha en su contra por una de sus subalternas, quien asegura haber sido objeto de acoso sexual durante dos años.

La policía Ana Milena Cruz Rayo señaló que cuando iniciaron las “insinuaciones” del coronel Óscar Efraín Pinzón Moreno, comandante de Policía en el Huila, se lo comentó a sus compañeros de la Sijín.



Cruz precisó en su denuncia que el oficial “se aprovechó de su poder institucional, incluso se ufana del mismo, para no solo atropellar con su estilo de mando, sino que ahora ha llegado a vulnerar lo más sagrado que puede tener una mujer”.



Como consecuencia de la denuncia, el coronel fue enviado a vacaciones por orden de la cúpula de la Policía, y la Procuraduría pidió a la inspección general que le envíe el caso para adelantar la investigación disciplinaria. El oficial no se ha pronunciado sobre las graves denuncias en su contra ni ha contestado las llamadas de este diario.



La patrullera Cruz señaló que uno de sus amigos la aconsejó guardar silencio: “Porque el padrino del coronel Pinzón pintaba para ser director de la Policía, y esto le daría más poder y había que temer”.



A finales de 2016 fue asesorada por un intendente para que llevara el tema ante la justicia ordinaria, y entonces la patrullera hizo la denuncia en la plataforma de la Dijín de la Policía ‘coméntele al director’.



La patrullera señaló que en esa instancia no obtuvo una respuesta efectiva, por lo que decidió acudir a la Dirección Nacional de la Policía.



Igualmente añadió que debido al supuesto acoso de su superior tuvo que solicitar tratamientos psicológicos, ya que “aumentaron las insinuaciones”, y empezó a vivir lo que la uniformada calificó de una situación “insostenible”.

En su carta recibida el 14 de febrero en el despacho del director de la Policía, general Jorge Hernando Nieto Rojas, la uniformada señala que el coronel Pinzón Moreno le estaba vulnerando “lo más sagrado que puede tener una mujer, su tranquilidad frente a situaciones que se sobrepasan de la galantería, al acoso e insinuaciones que hoy día se atribuyen a conductas de violencia de género, el acoso sexual”.



Aseguró la patrullera que, permanentemente, el coronel Pinzón la llamaba a su oficina y cuando no lo hacía oficiaba a su mando inmediato, al mayor Milton Javier Prieto, jefe de la Sijín del Huila, para que le contara de sus actividades.



En su denuncia, la patrullera adjunta mensajes grabados y de chat y asegura que de hechos similares vienen siendo objeto otras dos uniformadas.



La denuncia de la patrullera Cruz abrió el debate del acoso a las mujeres en la Fuerza Pública.



Aunque ni la Policía ni el Ejército entregaron cifras sobre denuncias de acoso sexual en esas fuerzas, sí manifestaron que en el ámbito militar están comprometidos con la campaña ‘HeForShe’ de ONU Mujeres, la cual busca “aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres militares en ella (la fuerza) y la cero tolerancia institucional a la violencia contra ellas”.



El general Jorge Hernando Nieto aseguró: “Como director, no toleraré ningún comportamiento que afecte la integridad y los derechos de la mujer”.



JUSTICIA

justicia@eltiempo.com

Twitter: @JusticiaET