Demanda de Navelena contra la Nación se duplicaría

Jorge Barragán, exrepresentante legal de Navelena, dejó listo hace un par de meses un documento en el que revela las verdaderas pretensiones económicas de la demanda que se cocina contra Cormagdalena, por la caducidad del contrato para la navegabilidad del río Magdalena.



Primero se habló de 195.000 millones de pesos, pero según el documento las pretensiones superan los 348.000 millones de pesos.

De hecho, Barragán dice que contrataron al abogado Weiner Ariza para que instaure las demandas. Además, que si bien accedieron a firmar el acta de caducidad, esta no representa un paz y salvo a favor de Cormagdalena.



Entre otros puntos, piensan reclamar “todos los perjuicios, directos e indirectos, consolidados y por consolidar”, por la supuesta aplicación inadecuada de la fórmula de terminación anticipada del contrato, tasado en 1,3 billones de pesos.



Pero lo que resulta llamativo es que están pidiendo que se les reconozcan deudas vigentes con socios de Navelena, entre ellos Odebrecht, que tiene el 86,67 por ciento, a través de dos filiales.



En efecto, anotan que les deben más de 115.000 millones de pesos. Y al otro socio, Valores y Contratos (Valorcon), 16.000 millones de pesos adicionales.



En este punto, Barragán hace una observación: “Es preciso destacar la importancia de que se garantice la recuperación de las inversiones realizadas por el Consorcio Constructor y los Accionistas (...) que permita garantizar la seguridad jurídica de los inversionistas a fin de evitar una mensaje perverso a todos los que apuestan por el desarrollo del país”.



Para entes del Gobierno, las cuentas de Navelena no son confiables; de hecho, desde al menos 3 años su revisoría fiscal se ha negado a refrendarlas.



EL TIEMPO llamó a Ariza para saber en qué etapa está la demanda, pero al cierre de esta edición no había respondido los mensajes.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com