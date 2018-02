Los crímenes que le endilgan a alias Lindolfo

Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo, señalado de ser cabecilla de la sanguinaria 'Oficina de Envigado', no aceptó ninguno de los cargos que este fin de semana se le imputaron, tras la audiencia de legalización de su captura.

Según la Fiscalía, la expareja de la modelo Vaneza Peláez está detrás del asesinato del viejo narcotraficante José Antonio Ocampo, alias Pelusa, miembro del Cartel de Medellín y aliado de los paramilitares Daniel, Freddy y Jairo Rendón Herrera y dueño de la emblemática finca de la Virgen del Cobre, un disparadero de coca ubicado en Necoclí (Antioquia).



Pelusa fue acribillado por sicarios en la vía Las Palmas, el 22 de abril de 2017, mientras tanqueaba su camioneta Ford. El capo era dueño de más de 200 inmuebles en todo el país, algunos de los cuales estaban siendo reclamados por miembros de la 'Oficina de Envigado'.



Los sicarios de ‘Lindolfo’, según la investigación, siguieron al narco durante 72 horas y lo asesinaron cuando su jefe recibió un chat en el que le decían: “De hoy no pasa”. Ese era el santo y seña de Martín Tamayo Cano, alias Martín, quien coordinó el crimen.

Al ex de Vaneza Peláez, quien estaba con él al momento de la captura, también se le acusó de una extorsión a una pareja por más de 1.900 millones de pesos. Hay evidencia en video de una reunión con la esposa de alias Yerno, quienes tenían una deuda con 'la Oficina'. En un audio que se conoció en medio de la audiencia, se escucha a 'Yerno' diciendo que para saldar la deuda le ofreció a ‘Lindolfo’ una hacienda ubicada en Caucasia (Antioquia) que este no quiso aceptar.



Las autoridades también tienen chats y testimonios que muestran que ‘Lindolfo’ estaba coordinando la entrega de 9 fusiles para abrir una 'sucursal' de su grupo sicarial en la Costa Atlántica.



Cristian Duque Echeverry, alias Fantasma, medio hermano de ‘Lindolfo’, también está siendo investigado por el envío de armas.



La prueba reina en contra de ‘Lindolfo’ es un chat que le envió a 'Martín' en el que le decía que el extraditado Fredy Mira, alias Freddy Colas, le había heredado el manejo de la 'Oficina': "F me dejó encargado de todo lo de él, incluyéndote a vos y a 'Buenos' (...) No soy patrón de nadie pero los coordino a todos y trato de que todo esté bien. Somos familia".



‘Lindolfo’ deberá responder por concierto para delinquir agravado, con fines de extorsión, homicidio y tráfico de drogas. Además, por ocultamiento de elementos materiales probatorios y tráfico o porte ilegal de armas de fuego y municiones.



