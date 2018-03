Piden libertad de Santiago Uribe por errores de la Fiscalía

El pasado primero de marzo, el ganadero Santiago Uribe Vélez completó dos años privado de la libertad, sin que la justicia resuelva de fondo su situación jurídica dentro del proceso que se le sigue por homicidio y conformación de grupos paramilitares.

En criterio de su defensa, en cabeza del penalista Jaime Granados, se le están violando sus derechos, y por eso le acaba de pedir al juez primero penal del Circuito Especializado de Antioquia que deje sin efecto la medida de aseguramiento privativa de la libertad.



En su escrito, Granados asegura que el vencimiento de los términos no obedece a conductas dilatorias de la defensa, ya que “ha asumido una actitud absolutamente leal con el proceso”. De hecho, pidió más de 86 pruebas y testimonios de varios narcotraficantes, paramilitares presos en Estados Unidos y hasta de ganaderos, que le fueron negadas en su mayoría.

‘No hubo dilación’

Granados agrega que si bien se presentó una solicitud de reprogramación de una inspección clave, esta se motivó en un error de notificación de la Fiscalía.



También le endilga a esa entidad poner de manera tardía en conocimiento de la defensa varios cuadernos anexos que no habían sido allegados al expediente.



“Fácilmente se advierte que de los dos años que han trascurrido desde la detención de Santiago Uribe, a la Fiscalía le es imputable un periodo correspondiente a un año, tres meses y 16 días (...), lo que equivale al 64,5 por ciento del término”.



También dice que no fue responsabilidad de la defensa el aplazamiento de la declaración del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, que finalmente no fue acogida por el ente acusatorio.



Por el contrario, dice que incluso se justificó el recurso que presentó en contra de la resolución de cierre de la investigación, ya que esta buscaba que se incluyeran testimonios claves.



Uno de ellos fue el del ‘expara’ Rodrigo Pérez Alzate, quien negó la vinculación de Uribe Vélez al grupo de ‘los Doce Apóstoles’ y cualquier cercanía con él. El otro testimonio fue el del oficial José Gilberto Martínez, que desacreditó a Juan Carlos Meneses, testigo estrella contra Santiago Uribe. Este aseguró que Meneses intentó contactar a los Uribe para admitir que había mentido al vincular al ganadero con paramilitares.



El juez deberá resolver la solicitud en los próximos días.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com