En abril se definirá medida de aseguramiento de Edwin Besaile

Ante un magistrado del Tribunal de Bogotá la defensa del exgobernador de Córdoba Edwin Besaile solicitó que no se acepte la medida de aseguramiento en centro carcelario, que en audiencia anterior fue pedida por la Fiscalía.

Besaile responde por los delitos de peculado a favor de terceros y concierto para delinquir. La Fiscalía sustentó que era necesario enviarlo a prisión para asegurar su comparecencia al proceso, no obstruir la justicia y al considerar que era un peligro para la sociedad.



La fiscal del caso pidió medida de detención preventiva en establecimiento carcelario y afirmó que su libertad podría permitir que continúe su actividad delictiva por la intimidación que el gobernador podría ejercer sobre sus subalternos para lograr sus cometidos. "Estamos en presencia de un concierto delictivo político de un departamento que exige una respuesta del Estado severa que garantice la seguridad del proceso", afirmó.



Durante la audiencia, la Fiscalía presentó un informe detallado de la manera en que Besaile habría recibido de manos de Alejandro José Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba, 2.100 millones de pesos para el financiamiento de su campaña electoral.



"Acordaron —Lyons y Musa Besaile— dividir por mitades el dinero que

recibieran procedente de regalías de salud, acuerdo en el cual se hizo partícipe

a Edwin José Besaile Fayad. Lyons asegura haberle dado 2.100 millones de pesos en efectivo", relató la fiscal, quien calificó dicho acuerdo como "una

alianza criminal que se nutrió de personas no sólo vinculadas a la

administración departamental sino a la política nacional e incluso a entes de

salud como las IPS Unidos por su bienestar y San José de la Sabana".



El abogado Jaime Granados, defensa de Besaile, indicó que la necesidad de otorgar la medida de aseguramiento no fue probada por la Fiscalía. Dijo que su defendido no obstruirá el ejercicio de la justicia: "No está ejerciendo su cargo, no se pueden hacer esas especulaciones".



"El único testigo, Alejandro Lyons, se encuentra fuera de Colombia. No sé la manera de cómo Besaile puede obstruir el proceso. No hay testimonios", agregó.



Sobre su posible no comparecencia al proceso, Granados agregó que "no se puede denigrar de una persona por los bienes que posee. Son bienes conocidos por la Fiscalía, se está desconociendo la dignidad humana". Según Granados, Besaile tiene 12 predios.



"Es improcedente imponer una medida de aseguramiento. No sería razonable inferir una responsabilidad, lo que existe hasta ahora es una investigación en una etapa muy precaria", dijo Granados.



A su salida, Besaile dijo: "Jamás hice parte del cartel de la hemofilia. Estoy tranquilo porque no me mencionan en los testimonios. Estamos diciendo la verdad".



La decisión de la medida de aseguramiento contra el gobernador suspendido quedó aplazada para el 27 de abril.



