La polémica defensa del exmagistrado Henry Villarraga en el Congreso

Según el exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villlarraga, las interceptaciones que la Fiscalía realizó en el 2013 y que no solo forzaron su renuncia sino que dieron origen al proceso que se le abrió en la Comisión de Acusación bajo cargos de favorecer ilegalmente al coronel (r) Róbinson González del Río en un caso de falsos positivos, fueron una retaliación del exfiscal Eduardo Montealegre.

Ese es uno de los argumentos con los que –sin éxito– el exmagistrado intentó salvarse de la acusación disciplinaria que la plenaria de la Cámara le hizo hace 15 días ante el Senado, y que ahora lo tienen a punto de una condena por indignidad.



Villarraga mantuvo intensos contactos con el coronel González justo cuando era ponente del recurso que debía decidir si su proceso por ‘falsos positivos’ se quedaba en la justicia ordinaria o en la militar.



Según Villarraga, la Fiscalía envió esas grabaciones a la Comisión de Acusación en el 2013 porque como magistrado había ordenado iniciar un proceso disciplinario contra la exfiscal Martha Lucía Zamora, hoy secretaria ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



El caso en la Judicatura contra Zamora se inició por la detención del exdiputado Sigifredo López, quien de víctima de las Farc pasó a ser procesado por la muerte de sus 11 compañeros de cautiverio. “De ello (el proceso contra Zamora) tenía pleno conocimiento el fiscal general Montealegre, al punto de que me envía razón con un periodista judicial, quien en presencia de la doctora Julia Emma Garzón y de otros compañeros, y de mi hijo, me dice o me manda a decir que si no dejo quieto ese proceso de Zamora, me acabaría”, dijo Villarraga.

El exmagistrado dijo que pese a esa supuesta “razón intimidatoria”, decidió abrir un proceso disciplinario contra Zamora el 16 de mayo porque encontró que la “autonomía del fiscal que llevaba el caso en Cali (el de Sigifredo López) fue alterada, inducida, manejada, manipulada por la doctora Zamora”.



“Yo estoy aquí por eso, por haberme metido con alguien que me podía meter a la cárcel”, dijo Villarraga a la Comisión. Zamora, una de las exfiscales más reconocidas, fue absuelta de cualquier responsabilidad en el caso del exdiputado López, quien a su vez resultó inocente de los señalamientos que le hizo la Fiscalía.

Acusado por indignidad

La acusación por indignidad y mala conducta señala que, siendo magistrado de la Sala Disciplinaria, Villarraga asesoró ilegalmente a González del Río, con quien se reunió incluso, en su despacho. El exmagistrado –quien dijo estar dispuesto a someterse a la JEP– aseguró que su único interés era darles estabilidad jurídica a los militares.



Pero la acusación asegura que sus conversaciones y reuniones con González “no tuvieron un fin altruista” sino que “ya venía orquestando la posible ayuda, asesoramiento ilegal, tendiente a favorecer al coronel”.



La Comisión compulsó copias para investigar penalmente a Villarraga, ya que en una de las interceptaciones se escucha al oficial diciendo que le van a dar a “este magistrado 400 palos”.



