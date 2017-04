‘Escuchar al sector privado, clave para evitar corrupción’: R. Mejía

El gerente de la Bolsa Mercantil de Colombia, Rafael Mejía, hizo un llamado a que el sector público y el privado trabajen de la mano en la lucha contra la corrupción, pues este fenómeno se da en ambos sectores.

De acuerdo con Mejía, en el campo privado se manejan estándares de contratación y modelos organizativos que hacen más eficaz la contratación en la organización y que pueden ser revisados por el Estado para establecer sus propios estándares de contratación.

“Nosotros estamos comprometidos con fortalecer y mantener la eficiencia y efectividad de la gestión, por eso contamos con un sistema de administración de riesgo de lavado de activos y un sistema de administración de riesgos operativos”, indicó el gerente.



El líder empresarial propuso que, para evitar la corrupción, en algunas de sus compras el Estado utilice un mecanismo de selección abreviado parecido al que se usa en las transacciones en bolsa.



El sistema utilizado por la Bolsa Mercantil consiste en establecer unas “fichas técnicas de negociación”, se sacan a observación pública y allí aparecen los “comisionistas compradores”, los cuales reciben propuestas de varios oferentes.



“Vemos que hay pluralidad en la oferta de bienes, que hay un comprador y un vendedor pero no se conocen entre sí, con lo que se evita la corrupción”, explicó Mejía, quien agregó que “por eso la utilización de los recursos del Estado debe ser a través de estos mecanismos abreviados”.



Otra de las ventajas de este sistema de contratación es que se mantiene la competitividad.



“Este tipo de sistemas son competitivos y contribuyen a gestionar los riesgos de corrupción”, indicó Mejía en su intervención.



El gerente citó un ejemplo reciente de lo que podría ser el funcionamiento de este sistema y con el cual, según aseguró, el Estado logró un ahorro cercano a 10.600 millones de pesos.



“El día de ayer, la Uspec, que es la Unidad de Servicios Penitenciarios en Colombia, cerró a través de la bolsa una operación por casi medio billón de pesos, precisamente para atender a la población carcelaria. En esa operación hubo pluralidad de oferentes”, afirmó Mejía.



El líder aseguró que en este tipo de situaciones, el sector privado sí puede ayudar, y “lo está haciendo”.



Sin embargo, expresó que muchas veces “los encargados del sector público no se detienen a escuchar a los empresarios”.



Mejía hizo igualmente un llamado a que, ahora que se van a recibir nuevos recursos por la reforma tributaria, se garanticen la “eficiencia y efectividad” a la hora de contratar con estos dineros.



“El país entero está a la espera de los pronunciamiento no solo de las entidades de control y el Gobierno, sino del sector privado”, concluyó.



EL TIEMPO